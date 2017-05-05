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考生注意！科技校院四技二專統一入學測驗明後天登場

虎尾科技大學統測考區公布試場平面圖及分配表，但不得進入試場內查看。（記者廖淑玲攝）

2017-05-05  15:38

［記者廖淑玲／雲林報導］科技校院四技二專統一入學測驗明、後天登場，雲林分別有雲林科技大學、虎尾科技大學2大考區、78間普通試場、1間特殊試場，應試考生3142人，大考中心叮嚀考生務必攜帶准考證，加上後天斗南、斗六地區有「六房媽過爐」，提醒附近考生務必提前出門，避開塞車路段。

統測雲林考區試務今年輪由雲林科技大學主辦，後天第二天考試碰到六房媽過爐，當天上午5點半到11點由斗南往斗六雲林路3段（味全附近平交道路口）將進行交通管制，提醒考生提早出門，欲了解詳情可上「財團法人技專校院入學測驗中心」網站查看相關公告或參閱中華民國六房媽會-官網臉書。

今年度統測試場全面開放使用冷氣，冷氣溫度設定在攝氏26至28度為原則，考生若對溫度或聲音感受較為敏感者可自行攜帶保暖衣物，需使用自備耳塞請先經監試人員同意及檢查。

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