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中美和石化排廢氣 台中港區飄酸味

2017-05-05  15:33

〔記者張軒哲／台中報導〕台中港地區今日上午空氣瀰散一股酸味，範圍遍及梧棲、沙鹿與清水地區。中港高中附近異味最明顯，學校午後禁止師生在戶外活動，環保局稽查大隊中午左右將範圍縮至台中港區西碼頭，最後確定是中美和石油化學排放廢氣，雖經初步認定並無毒害，但仍要求停機，同時採樣蒐證，將依違反空污法第32條，處10萬以上100萬元以下罰鍰。

台中港地區民眾上午9點多陸續聞到異味，部分嗅覺較敏銳的民眾認為是淡淡的酸味，小願文化創意協會理事長謝淑惠表示，港區一帶幼兒園至高中的學子常在戶外上體育課，酸味也讓部分孩子掩鼻直呼空氣有酸味。

梧棲區大德國小、中港高中部分師生都受到異味影響，中港高中校長周文松說，陸續有師生反應異味問題，少數嗅覺較敏感的師生指稱聞到酸味會頭暈，就發口罩給有需要的師生，並禁止師生在戶外活動。

臉書清水小鎮社區網站也有網友反映異味問題，提醒大家外出要戴口罩，有民眾認為是化學原料的酸味，從梧棲漁港到清水高中都有異味，越靠近港區氣味越濃。

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  • 台中港區今上午空氣瀰漫酸味。（記者張軒哲攝）

    台中港區今上午空氣瀰漫酸味。（記者張軒哲攝）

  • 臉書清水小鎮社區網站也有網友反映異味問題。（記者張軒哲翻攝自臉書）

    臉書清水小鎮社區網站也有網友反映異味問題。（記者張軒哲翻攝自臉書）

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