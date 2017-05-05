購物袋不用時能做什麼？ 學生彩繪增添藝術氣息
2017-05-05 16:21
93位美術科系的學生，把購物袋回收進行彩繪，讓購物袋增添色彩，即日起在中友百貨展出。（記者蘇金鳳攝）
〔記者蘇金鳳／台中報導〕百貨公司的購物袋不用時能做什麼？答案是「彩繪」！台中教育大學、嘉義大學及台中一中3所美術科系93位學生，共彩繪93個中友百貨的購物袋，讓購物袋增添藝術氣息，即日起在中友百貨B棟9至13樓的迴旋步梯展出。
母親節快到了，國際彩墨畫家聯盟與台中中友百貨時尚藝廊今日共同舉辦「代代相傳，青年學生購物袋彩繪展」，共展出93個由中友百貨購物袋所彩繪的購物袋展，主題為「蝶花共舞」。
此次參展作品分別由台中教育大學教授莊明中、嘉義大學教授謝其昌、台中一中老師朱忠勇所指導，此次活動的號召人國際彩墨畫家聯盟會長黃朝湖表示，他時常到中友百貨，看到很多人提著購物袋，覺得購物袋除了裝物品，應可以回收再進行作畫，因此號召了3所學校的美術科系的老師，邀請學生一起來創作，果然展現出學生的創作天才，讓中友百貨更填藝術氣息。
黃朝湖表示，即日起將展至6月4日，並將在7月移師至西班牙展出。
中友時尚藝廊經理簡聰政表示，很訝異於學生透過創意，把中友百貨的購物袋彩繪得如此有生命力，讓購物袋不再只是購物袋。
3位台中教育大學李宣諼、莊又瑄、廖羿菁皆表示，同學們在彩繪時，有人會把購物袋原有圖案融入，有人會塗上重新彩繪，但都會配合主題，展現母親的愛，在購物袋畫畫，是新的嘗試，有不一樣的感覺。
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