桃市空服員工會抗議遠航非法解僱 打壓工會
2017-05-05 15:53
〔記者陳紜甄／台北報導〕桃園市空服員職業工會今日到北市府，抗議遠東航空無預警非法解僱加入工會的空服員，藉此打壓工會。工會表示，遠航延遲發放空服員飛行加給並且未提供飛行加給明細，因此工會三月發文向勞動局申請勞檢，並申請召開勞資爭議協調會。協調會訂於五日舉辦，遠航卻在三日無預警解僱十七名工會成員。工會怒批，遠東行為惡劣，根本要打壓工會 ！勞動局科長黃毓銘表示，遠航在勞資爭議調解期間，片面終止勞動契約，已有違法之虞。
工會表示，十七名空服員一Ｏ四年到職，年資並在去年滿一年。按照客艙組員薪給辦法，空服員滿一年後，遠航就應按照勞動契約，調整飛行加給從一八Ｏ元到二七二元，但遠航擅自毀約，拒絕調整飛行加給。工會表示，遠航已有半年時間都未調整飛行加給。
工會向勞動局申請勞資爭議調解，並訂於本月五日召開勞資爭議協調會。未料，遠航本月三日在空服員執勤期間，無預警非法解僱十七名空服員，並告知翌日起不必再上班。工會批評，遠航用殺雞儆猴的方式，讓員工不敢加入工會。
遠航日前聲明公司並無義務主動調整飛行加給，對此，遭到資遣的空服員詹小姐回應，根據公司的手冊規範載明，組員一年內沒有遲到紀錄與申誡以上的懲處紀錄，就可以調整飛行加給，「我們本來就應該得到我們擁有的薪水。」她並說，遠航擅自違法不調整飛行加給，已嚴重影響到組員的工作情緒，進而影響到飛安問題。
勞動局表示，遠航已違反勞資爭議處理法第八條的規定；勞資爭議調解期間，資方不得片面終止勞動契約。遠航已涉嫌違法之虞，勞動局會依法處理，並要求遠航說明。今日召開協調會期間，工會與遠航各持主張，雙方並無達成共識。工會表示，接下來將會到勞動部申訴，並表明，之後會有下一波的抗議。
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