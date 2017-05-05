竹縣尋找微笑公廈 打破水泥牆的藩籬

新竹縣社區營造中心今年首度推出「尋找微笑公廈」方案，希望透過共玩、共學、共餐等活動，邀請公廈居民走出家門，一起來關心社區公共事務。（竹縣社造中心提供）

2017-05-05 15:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕住在公寓大樓的都市人，互動少了，似乎感覺不到濃濃的人情味；新竹縣社區營造中心今年首度推出「尋找微笑公廈」方案，希望透過共玩、共學、共餐等活動，邀請公廈居民走出家門，一起來關心社區公共事務，打破水泥牆的藩籬。

竹縣社造中心執行長曾繡雅表示，竹北市的公寓大廈推估1000多個，全縣公廈少說2000個，公廈社區多屬封閉型，不少是外地年輕族群遷入，對地方不熟悉，加上平日各自忙於上班，彼此互不認識，也較少機會關心、參與社區公共事務。

曾繡雅說，新竹縣的社區營造走了26年，去年試辦「都會樂逍遙-小小廚師PK賽」 ，鎖定食農教育議題，希望打進都市公廈的屏障；透過有趣的競賽設計，吸引了竹北與竹東3間公廈親子參與，且備受好評。

有了成功的經驗，社造中心今年推出「尋找微笑公廈」方案，即日起到20日，以多元議題，邀請有意願的公廈委員會提案，並由社區3人以上參加，7月30日前執行完成，網路報名網址為（https://goo.gl/5OINmk）。

曾繡雅表示，提案內容建議以公共事務為原則，像是社區共學，如親子讀書會、爸媽成長團體、社區報等；社區共造，如中庭綠美化、公共空間動手改造、屋頂菜園等；社區共玩，如社區桌遊、小小廚師PK賽、社區音樂會等；社區共餐，如一家一菜、社區下午茶沙龍、社區團購等；社區共養，如社區安親班、社區托老、社區寵物互助會等。

曾繡雅說，預計徵選3到5個社區，每案最高補助2萬元，入選公廈將獲得社造中心專業輔導，協助公廈跨出社造的第一步。