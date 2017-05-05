光復、八德路口部分通車沒問題 下陷值已穩定
2017-05-05 15:45
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市光復南北路、八德路三、四段十字路口路面下陷，今天上午6時恢復南北向單線通車，與東西向允許後右轉，因交通號誌都是閃燈，狹窄車道有行人、機車、汽車爭道，仍需要義交指揮才能維持順暢。台電公司表示，因地底沉陷處還不穩定，最長還需要2週時間做評估和監測，屆時才能全面恢復通車，但也不排除提早通車可能。
4月29日路面滲水、4月30日發現路線沉陷2公分後，台電公司於當晚申請封路後，5月1日曾開放部分通車，卻造成路面下陷情況加劇，最大沉陷量達11.8公分。今天上午再度開放部分通車，所幸下陷值已穩固。
台電監測數據顯示，5月5日上午7時整，回報的現場量測路面沉陷點監測值，為8.95公分。台電表示，由於路面沉陷已穩固，就算開放車輛通行，沉陷值也只有微幅變化，因此今天凌晨2時已停止路面灌漿作業。
但台電也說，縱然路面穩定，但造成沉陷原因的潛盾機仍卡在地下45公尺處，因地底情況還無法確保穩定，所以才預估5月19日始能完全恢復通車，這2週時間需要繼續做深層灌漿與持續監測。
另外，因路線下陷範圍周邊民眾，陸續向台電與台北市政府前進指揮所反映，居處有裂縫、漏水情形。台北市議員陳永德、王鴻薇上午也到場會勘，質疑周邊建築物因此沉陷。台電公司坦承，周邊建物有沉陷，但情況並不嚴重，傾斜最大的台北榮民服務處也還在標準範圍內，且經灌漿後已經扶正。
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