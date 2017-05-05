台大新竹分院要出走？ 市議員要求市府務必挽留

2017-05-05 15:41

〔記者王駿杰／新竹報導〕外傳台大新竹分院因擴建案用地取得進度落後，考慮出走將重心轉移到竹北，新竹市多名議員得知，今天發布聲明，希望市府重視台大新竹分院擴院計畫，盡力將台大新竹分院留在新竹市。

新竹市議會議長謝文進今跨黨派召集三黨團幹部代表，包括國民黨籍市議員林耕仁、李國璋、鍾淑英；民進黨籍曾資程、鄭貴元、李妍慧；新民意黨團成員陳清全、許文棟、羅文熾、吳國寶、陳啟源、余邦彥、黃美慧等議員，針對台大新竹擴院計畫用地取得問題進行會議，市府與台大新竹分院也派代表與會。

台大新竹分院副院長楊宏智指出，新竹分院擴院計畫已經討論多年，新竹院區若能如期完成，整個醫療還是會以竹市為主，但目前用地取得落後半年的時間，如果一直延遲，急重症有相當大一部分就可能會轉到竹北生醫園區。

市府都發處長陳永源指出，都市計畫部份目前已經通過，整個5.1公頃文大用地面積只剩農田水利會的0.14公頃還沒處理，市府正計畫在東大路與鐵道路口的市三用地辦理跨區市地重劃，來跟水利會以地換地。但市三用地總共有16位地主，目前地主對配地比例還沒達成共識。

議員許文棟、黃美慧認為，與地主的談判不能無限期延長，要有替代方案。謝文進則建議，市府溝通過程要跟地主誠意說明，若地主遲不同意，要考慮是否由市府自行編列預算價購農田水利會的地，早日完成用地取得的問題，該提議獲得出席議員一致認同，要求地政處好好研擬。