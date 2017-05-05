看彰化人肖媽祖 她想介紹「男媽祖」

2017-05-05 15:34

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉「真姐Pure Food」為深耕在地文化，每個月邀請文人或旅遊達人前來開講，老闆娘賴佩蓁有感於彰化人對媽祖信仰超熱衷，5月份開辦「彰化媽祖─賴和」講題，今天邀請賴和文學館創館長、作家康原前來主講，現場座無虛席，康原深入介紹賴和一生，一手拿聽診器，一手拿筆為民請命的「媽祖精神」。

康原說，賴和（1894-1943年）是彰化縣的文化資產，彰化人稱賴和為「彰化媽祖」，彰化市公所把賴和的生日5月28日訂為「賴和紀念日」，並固定在5月份舉辦一系列的文學活動，彰化人應以賴和為榮，更要把「賴和精神」繼續傳承下去。目前高中國文已把賴和的作品「一桿秤仔」列入，但民間或國中小學子還有很多人不識「賴和」其人。

他說，賴和生長在日本殖民的時代，身為醫師，卻不巴結權貴，反而一再地為農民、工人請命發聲，「二林蔗農事件」或「霧社事件」發生後，他都寫詩去聲援抗爭的民眾，他也以小說的方式，批判鴨霸的日本殖民統治。

康原表示，有漢學底子的賴和，面對日本殖民統治和皇民化教育，有其個人的國族信仰，就算學會日本語，也不認同自己是「日本人」，所以不用「日本語寫作」，賴和非常強調口語化的寫作方式，其作品甚至夾雜台語，這對台灣意識的奠基非常重要。

邀請康原前來主講的老闆娘賴佩蓁，利用開店空檔舉辦「社頭春之講堂」，至今已辦3場，場場爆滿，詩人吳晟和作家康原、專業鐵道迷林衍光都免費跨刀相助。

從記者轉職創業的賴佩蓁說，每次看到大甲媽、白沙屯媽遶境，都很感動，但對於公部門辦媽祖出巡或嘉年華則不予苟同，她表示，媽祖精神不是「遶境拜拜」或「鑽腳底」，而是「關懷弱勢」，這也是「賴和精神」，賴和被人稱為「彰化媽祖」，二林瑪嘉樂被稱為「美國媽祖」，對於真人的媽祖，彰化人更應該了解認識，她也樂於提供相關資料給有興趣的讀者。