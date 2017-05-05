立委籲正視輔助犬 「導聾犬」抖抖緊抱主人成嬌點

輔助犬記者會上，可愛的狗兒們吸引不少攝影記者的注意。（記者鄭鴻達攝）

2017-05-05 15:35

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為替輔助犬發聲，民進黨立委劉建國等舉辦「輔助犬立法記者會」會中，相當少見的雪納瑞導聾犬Bayo，在體積相龐大的眾拉不拉多犬旁，顯得相當嬌小；而Bayo也因鮮少出席公共場合而害怕地抱著訓練員的腿狂發抖，可愛無辜的模樣，逗得在場者哈哈大笑。

立委劉建國、洪宗熠、吳琪銘召開「身心障礙者輔助犬立法記者會暨公聽會」，席邀多個國內導盲犬、導聾犬、肢體障礙輔助犬的訓練單位，帶著拉不拉多導盲犬Link、Hana、Omega、Sherry及雪納瑞導聾犬Bayo亮相，與各相關單位與團體在公聽會中交換意見。

在展示輔助犬的過程中，體積顯得相當嬌小的導聾犬Bayo因怯場之故，害怕得緊緊依偎甚至緊抱訓練員的腿不斷發抖，相較於身旁4隻體積碩大且相當怡然自得的導盲犬們，顯得相當有趣及吸睛，嬌憐模樣，惹得在場者笑聲不斷，也吸引眾攝影記者捕捉畫面。

Bayo的訓練員指出，Bayo仍在受訓階段，因導聾犬主要是服務聽障者居家時對特定聲音的反應，因此到公共場所會比較緊張，但因聽障者仍有外出需求，還是會試著訓練合格的導聾犬，能協助聽障者外出甚至搭大眾運輸工具

劉建國表示，日本透過完整立法，規範輔助犬的身分認定、機構管理及健康衛生等等，而台灣卻始終缺乏完善的法規來保障輔助犬的權益，若能讓輔助犬獲得良好的保障，才能讓身障者安心走出戶外且暢行無阻，避免過去那些導盲犬、輔助犬受到禁止的事件再發生。

洪宗熠指出，現行對輔助犬的法規僅有兩條，嚴重漠視身障者及輔助犬的權益保障，雖然現行法規導盲犬得出入公眾場所，但未涵括職場、租屋處等非公共場所，希望藉由公聽會讓修法更為完善，使歧視及誤解不再發生，更讓身障者能獲得應有的尊重與協助。

吳琪銘表示，社會對輔助犬仍難免存有歧視及誤解，過去政府對於輔助犬被拒絕的事件，始終未有解決的決心及作為，現在的政府應該更有決心來面對這類問題，尤其是總統蔡英文領養了三隻退役的導盲犬，更彰顯執政黨具備把此議題做得更好的決心。

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