對流旺盛！北北基宜14縣市發布大雨特報

中央氣象局下午對北北基宜等14縣市發布大雨特報！（資料照，記者劉信德攝）

2017-05-05 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局下午對北北基宜等14縣市發布大雨特報！

氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天桃園以北、宜蘭、花蓮地區及高雄以北山區有局部大雨發生的機率；提醒民眾注意雷擊及強陣風。

大雨特報縣市包括：新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、花蓮縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市。