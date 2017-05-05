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將醫學藝術化 美女醫檢師辦創作展

醫檢師陳涵懿舉辦創作展。（圖由屏東縣文化處提供）

2017-05-05  15:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕出身小琉球，任職於衛生福利部屏東醫院的醫檢師陳涵懿，將醫事檢驗的「微形影像」與藝術結合，利用工作之餘投入創作，矽膠、電極貼片、棉花棒都成為素材，明天（6日）起至5月23日，她於屏東縣政府文化處1樓102畫廊推出「B．甦形．C：被放逐的生命」創作展，呈現10餘幅媒合媒材作品。

75年次的陳涵懿從輔英科技大學醫事技術系畢業後，在醫院檢驗科部門工作，由於對藝術懷抱夢想，還到屏東大學取得視覺藝術學碩士學位，並至東方設計學院文化創意研究所攻讀博士班，2011年曾在屏東醫院屏杏藝廊展出以家鄉小琉球為主題的藝術創作。

陳涵懿表示，日常工作都會接觸到顯微攝影、X光、電腦斷層掃瞄、磁體共振與超音波等醫學影像，對於醫師來說這些都是判讀疾病的科學證據，但對於醫檢同仁而言，則有些許單調乏味，也是工作壓力來源；她從藝術角度出發，透過影像處理與電腦後製，盼提供觀賞者新的視覺經驗。

屏東文化處博物美術科長許朝欽指出，一般人在工作之餘以藝術創作紓壓，多半是選擇山水風景繪畫或攝影，陳涵懿結合醫檢背景，探討身體、疾病與生死的展覽，主題特別，運用矽膠、電極貼片、棉花棒、醫療紗布、抽血試管等素材創作，也十分獨特。

陳涵懿說，從達文西觀察與解剖人體以精進藝術創作，到康丁斯基、馬格利特、歐姬芙、草間彌生等人，都從生物有機體的變化得到創作泉源；在現代藝術的表現中，有機體藝術創作呈現不同視角，歡迎有興趣的民眾透過看展交流分享。

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  • 醫檢師陳涵懿（中）舉辦創作展。（圖由屏東縣文化處提供）

    醫檢師陳涵懿（中）舉辦創作展。（圖由屏東縣文化處提供）

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