國軍戰備宣傳照錯誤百出 挨批「送給敵人打」
2017-05-05 15:28
〔即時新聞／綜合報導〕國防部為宣傳國軍戰力，時常在社群網站分享各式圖影。但國防部昨日所發布一系列的戰備任務照片中，又被網友抓包錯誤百出，軍事專家更直言是「送給敵人打」。
「國防部發言人」臉書在昨日上傳陸軍第43指揮部砲一營所進行的戰備任務影像，但當中一張操作50機槍的照片，被網友發現有許多缺失，像是沒將機槍腳架紮穩，射擊姿勢也錯誤，被酸「是準備全口拔牙嗎？」
網友還指出，一旁的指揮手未與射手保持相同高度，且用三色旗指揮傳遞，等同告訴敵軍「我在這，快來轟我！」還有同為職業軍人的網友砲轟，「拜託照相也照個有標準的姿勢吧！」
根據《蘋果日報》報導，軍事專家施孝瑋表示，這張照片是徹底的「樣板照」，因為操作機槍時，無論指揮和射手都要有良好掩蔽，若按照照片中的方式執行，等於「送給敵人打」。
面對排山倒海的批評，陸軍第8軍團表示，照片僅為官兵模擬訓練動作，但對網友的批評指教也坦然接受，日後會以更嚴謹的態度執行訓練工作。
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