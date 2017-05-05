通宵打麻將？ 交大邀畢業生「憶」起打麻將
2017-05-05 00:13
［記者洪美秀／新竹報導］還記得在宿舍通宵打麻將的回憶嗎？大學生打麻將不用再偷偷摸摸了！交通大學畢聯會今年突發奇想，邀請畢業生「憶」起玩麻將！一連串的「交翔曲」畢業活動今晚由麻將大賽開出第一槍！玩麻將有吃有喝，還有機會拿獎品，畢業生席開16桌，展開方城之戰，回憶那段打麻將的青春歲月。
除了晚間的麻將大賽，還有10日的快閃活動，畢聯會首次邀請交大管弦樂團與合唱團共同合作，表演曲目為英國作曲家艾爾加有名的「威風凜凜進行曲」，以雄壯威武的旋律氣勢象徵畢業生即將離開校園，期許交大人畢業後展翅高飛。
13日 （六）和14 （日）則在體育館舉辦《骨牌活動│軌道》，畢業生預計用一天半的時間排列出11萬片的骨牌，14 （日）當天會請學校主祕、學務長等人一起推倒骨牌，今年將出現3D的層層排法，豐富度精彩可期。
此外畢業舞會在26（五）日壓軸登場，今年主題定為《六仍行》，取「六」代表06級畢業生以及與「六人行（Friends，美國知名影集）」諧音，宣傳主打八年級生的種種過往回憶，如線上遊戲「楓之谷」、卡通「神奇寶貝」、「庫洛魔法使」、部落格「無名小站」等懷舊元素，在舞會一場狂歡之夜後正式告別「童年」。
畢聯會今年也規劃畢業歌曲徵選、畢業MV拍攝、畢業大學T以及畢業紀念冊製作發行等，透過畢業季活動，期待畢業生在鳳凰花開時，重溫大學生活點滴、刻下最美好的青春回憶。
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