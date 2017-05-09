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超驚悚黑暗風 男神泥雕作品驚豔全球（有片）
2017-05-09 10:20
泥雕藝術家Jim McKenzie很常創造奇幻、黑暗風格的作品。（Jim McKenzie授權提供）
〔即時新聞／綜合報導〕今天小編要跟各位介紹的，是一名來自美國的男神級泥雕大師－Jim McKenzie。他在個展《失落的魔法（Lost Magic）》中展出角色「稻草人」，完美呈現手作泥雕的精緻與靈動，更以黑暗魔幻的強烈風格，獲網友封為「鬼才導演－提姆‧波頓接班人」。
另外，Jim McKenzie近日挑戰以兩張鋁箔紙，在一分鐘內親手捏出愛犬的頭像，其完成度之高，令網友們驚呼連連，在此請容小編先賣個關子，快快點進影片來一探究竟吧！
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Jim McKenzie的作品「黑暗版稻草人」讓全球網友驚艷，並因此封他為提姆‧波頓接班人。（Jim McKenzie授權提供）
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