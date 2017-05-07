開唱倒數！小甜甜布蘭妮登台前 快來總複習！

布蘭妮出道邁入19年，今年將首次來台開唱。（IME TW提供）

2017-05-07 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕「小甜甜」布蘭妮（BritneySpears）宣布將於6月13日來台開唱，出道18年的首次來台，讓不少歌迷感動到「哭瘋」，《自由時報》將布蘭妮歷年的冠軍單曲一次統整給你，演唱會前快來複習一遍。

Baby One More Time

▲1998年布蘭妮的第1張專輯中的第1首主打歌－愛的初告白（Baby One More Time），在全球創下3千萬的銷量，是世界銷量最高的專輯之一，當年台灣的MTV等音樂頻道也是從早到晚播這首歌。

（You Drive Me） Crazy

▲《你令我瘋狂》是她第1張專輯的第3支單曲，歌曲在多國進入單曲榜前十名。

Oops!...I Did It Again

▲這首《愛的再告白》也是她第2張專輯的同名歌曲，同時也是這次演唱會主辦單位預告布蘭妮要來開唱的預告詞，於美國首周就空降冠軍，並獲得130萬的銷量，打破了當時尼爾森銷量統計系統美國女子首周銷量的記錄。專輯至今在全球獲得超過2500萬的銷量，成為世界暢銷專輯之一。

Lucky

▲同樣來自《愛的再告白》專輯，也在多國拿下冠軍，一樣是布蘭妮早期的名曲之一。

Stronger

▲《Stronger》展示了布蘭妮的歌唱爆發力與聲音控制力（雖然後來布蘭妮常假唱對嘴，但早期來看她是滿會唱的）。

愛情奴隸 I'm A Slave 4 U

▲這是1首城市流行曲，《愛情奴隸》獲得了樂評褒貶不一的評價，一些樂評認為這是布蘭妮的所有歌曲中最成熟的聲線，另一部分則稱布蘭妮想要擺脫鄰家女孩的形象，導致聲線不自然。2001年MTV音樂錄影帶大獎與動物（老虎與緬甸蟒）同台表演了歌曲，雖然這次表演遭到了善待動物組織的抨擊，但卻成為布蘭妮的經典表演之一。

I'm Not A Girl, Not Yet A Woman

▲是一首軟搖滾風格的歌，歌詞描述青春期的焦慮與心痛，布蘭妮自己也稱是她最喜歡演唱的一首歌曲，歌曲獲得了樂評人的好評，樂評稱此曲為專輯《布蘭妮》中的優秀作品之一。

Toxic

▲伴奏使用了多種樂器，如鼓、合成器與衝浪吉他等，伴有激烈的寶萊塢弦線和喘息的聲線。歌詞描述「因至愛的魅力而中毒」；樂評人稱其為《流行禁區》最強勁的歌曲，稱讚了歌曲的鉤部與副歌；布蘭妮獲得了自己職業生涯的第1座葛萊美獎，與第47屆葛萊美獎最佳舞曲，更被Pitchfork、NME和《滾石》評選為十年最佳歌曲之一。

Me Against The Music ft. Madonna

▲這首歌是帶有嘻哈樂風格影響的舞曲，並使用了放克吉他。布蘭妮和瑪丹娜共同演唱了歌曲的主歌部分，成為布蘭妮耳熟能詳的代表作之一。

Everytime

▲《Everytime》獲得樂評們普遍的正面評價，稱讚其歌詞簡單且獨一無二；相對《流行禁區》的其它歌曲，《每一次》取得了更大的成功，在許多國家單曲榜上登上了前5名，並在澳大利亞、匈牙利、愛爾蘭和英國獲得了冠軍。

我的特權 My Prerogative

▲歌曲發行後入圍了第30屆葛萊美獎最佳當代藍調歌曲；在美國《告示牌》百強單曲榜及熱門R&B／嘻哈單曲榜奪冠，並在愛爾蘭、紐西蘭、荷蘭和英國進入了榜單前10名；1989年2月4日在麥迪遜廣場花園的表演吸引了當時許多嘻哈藝人，成為歌曲成功之一。

Do Somethin'

▲收錄於她的首張精選專輯《妮裳神話-精選+新曲》（Greatest Hits: My Prerogative）中。（編編有買這張精選，當時很愛買精選CD的年代。）

Gimme More

▲布蘭妮產後的第1首歌，從這時開始表演被外界認為走下坡，在MTV音樂大獎還成為有史以來最差表演之一，不過銷售成績算是成功的付出，在多國都拿下冠軍。

愛情玩咖 Womanizer

▲歌曲在比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、挪威、瑞典和美國的單曲榜上均取得了冠軍；這首《愛情玩咖》也是布蘭妮在美國繼《愛的初告白》後第1支登上單曲榜冠軍的歌曲，歌曲也是布蘭妮在美國銷售最佳的數字單曲，在美國已賣出330萬份，在全世界已賣出超過600萬份，使這支單曲成為世界暢銷單曲之一。剛發行時第96名，一周後取得告示牌百強單曲榜冠軍，如此大幅度的變動，破了告示牌的記錄。

妮裳馬戲團 Circus

▲《妮裳馬戲團》獲得了告示牌第3名的成績。也展開專輯巡迴演唱會《妮裳馬戲團巡迴演唱會》場次達到了97場，共巡迴了北美洲、歐洲、澳洲，門票收入達到了131萬美元，為2009年的TOP 50世界巡迴演唱會。

If U Seek Amy

▲《如果你找到Amy》是一首受到電子流行風格影響的流行歌曲，並使用了合成器和定音鼓進行伴奏；歌曲充滿性暗示，受到美國不少家庭團體抗議，同時唱片銷售獲得白金認證。

３

▲第二張精選專輯《妮裳十年-冠軍全紀錄》（The Singles Collection）中的唯一新歌單曲，是布蘭妮的經典歌曲之一；是一支快節奏的流行電音。

極限情挑 Hold It Against Me

▲《極限情挑》是一首工業搖滾和出神節拍和污垢風格的流行舞曲。布蘭妮在歌曲中的聲音被描述為「稍有修飾」但沒有大量修飾，穫得了樂評的大量好評。也是她在澳大利亞的第11支進入榜單前5名的歌曲。

will.i.am - Scream & Shout ft. Britney Spears

▲布蘭妮與威爾共同演唱了歌曲《尖叫吶喊》（Scream & Shout）。歌曲收錄於威爾的第4張錄音室專輯《黑眼威力》中，成為了布蘭妮第6支英國冠軍單曲；這首歌廣受健身界歡迎，很多有氧老師都選這首歌當有氧運動歌曲。

Pretty Girls

▲布蘭妮和澳大利亞饒舌歌手伊基·阿塞莉婭的合作歌曲，歌曲將作為布蘭妮的第9張專輯的首支單曲發行。

Make Me... ft.G-Eazy

▲被形容為是一首撩人的的中板R&B歌曲，並找來美國饒舌歌手G-Eazy獻聲，歌曲發行首週空降美國告示牌百強單曲榜第17位，成為她空降排名第6高的單曲。

睡衣派對

▲歌曲被《哈芬登郵報》的Cole Delbyk形容音樂錄像帶「拯救了2016年」，並與她的經典音樂錄像帶《愛情奴隸》作比較；《告示牌》則形容錄像帶為「純粹的放縱」，雖然宣傳不足但好評不斷。