開唱倒數！小甜甜布蘭妮登台前 快來總複習！

布蘭妮出道邁入19年,今年將首次來台開唱。(IME TW提供)

2017-05-07 16:29

〔即時新聞/綜合報導〕「小甜甜」布蘭妮(BritneySpears)宣布將於6月13日來台開唱,出道18年的首次來台,讓不少歌迷感動到「哭瘋」,《自由時報》將布蘭妮歷年的冠軍單曲一次統整給你,演唱會前快來複習一遍。

Baby One More Time

▲1998年布蘭妮的第1張專輯中的第1首主打歌-愛的初告白(Baby One More Time),在全球創下3千萬的銷量,是世界銷量最高的專輯之一,當年台灣的MTV等音樂頻道也是從早到晚播這首歌。

(You Drive Me) Crazy

▲《你令我瘋狂》是她第1張專輯的第3支單曲,歌曲在多國進入單曲榜前十名。

Oops!...I Did It Again

▲這首《愛的再告白》也是她第2張專輯的同名歌曲,同時也是這次演唱會主辦單位預告布蘭妮要來開唱的預告詞,於美國首周就空降冠軍,並獲得130萬的銷量,打破了當時尼爾森銷量統計系統美國女子首周銷量的記錄。專輯至今在全球獲得超過2500萬的銷量,成為世界暢銷專輯之一。

Lucky

▲同樣來自《愛的再告白》專輯,也在多國拿下冠軍,一樣是布蘭妮早期的名曲之一。

Stronger

▲《Stronger》展示了布蘭妮的歌唱爆發力與聲音控制力(雖然後來布蘭妮常假唱對嘴,但早期來看她是滿會唱的)。

愛情奴隸 I'm A Slave 4 U

▲這是1首城市流行曲,《愛情奴隸》獲得了樂評褒貶不一的評價,一些樂評認為這是布蘭妮的所有歌曲中最成熟的聲線,另一部分則稱布蘭妮想要擺脫鄰家女孩的形象,導致聲線不自然。2001年MTV音樂錄影帶大獎與動物(老虎與緬甸蟒)同台表演了歌曲,雖然這次表演遭到了善待動物組織的抨擊,但卻成為布蘭妮的經典表演之一。

I'm Not A Girl, Not Yet A Woman

▲是一首軟搖滾風格的歌,歌詞描述青春期的焦慮與心痛,布蘭妮自己也稱是她最喜歡演唱的一首歌曲,歌曲獲得了樂評人的好評,樂評稱此曲為專輯《布蘭妮》中的優秀作品之一。

Toxic

▲伴奏使用了多種樂器,如鼓、合成器與衝浪吉他等,伴有激烈的寶萊塢弦線和喘息的聲線。歌詞描述「因至愛的魅力而中毒」;樂評人稱其為《流行禁區》最強勁的歌曲,稱讚了歌曲的鉤部與副歌;布蘭妮獲得了自己職業生涯的第1座葛萊美獎,與第47屆葛萊美獎最佳舞曲,更被Pitchfork、NME和《滾石》評選為十年最佳歌曲之一。

Me Against The Music ft. Madonna

▲這首歌是帶有嘻哈樂風格影響的舞曲,並使用了放克吉他。布蘭妮和瑪丹娜共同演唱了歌曲的主歌部分,成為布蘭妮耳熟能詳的代表作之一。

Everytime

▲《Everytime》獲得樂評們普遍的正面評價,稱讚其歌詞簡單且獨一無二;相對《流行禁區》的其它歌曲,《每一次》取得了更大的成功,在許多國家單曲榜上登上了前5名,並在澳大利亞、匈牙利、愛爾蘭和英國獲得了冠軍。

我的特權 My Prerogative

▲歌曲發行後入圍了第30屆葛萊美獎最佳當代藍調歌曲;在美國《告示牌》百強單曲榜及熱門R&B/嘻哈單曲榜奪冠,並在愛爾蘭、紐西蘭、荷蘭和英國進入了榜單前10名;1989年2月4日在麥迪遜廣場花園的表演吸引了當時許多嘻哈藝人,成為歌曲成功之一。

Do Somethin'

▲收錄於她的首張精選專輯《妮裳神話-精選+新曲》(Greatest Hits: My Prerogative)中。(編編有買這張精選,當時很愛買精選CD的年代。)

Gimme More

▲布蘭妮產後的第1首歌,從這時開始表演被外界認為走下坡,在MTV音樂大獎還成為有史以來最差表演之一,不過銷售成績算是成功的付出,在多國都拿下冠軍。

愛情玩咖 Womanizer

▲歌曲在比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、挪威、瑞典和美國的單曲榜上均取得了冠軍;這首《愛情玩咖》也是布蘭妮在美國繼《愛的初告白》後第1支登上單曲榜冠軍的歌曲,歌曲也是布蘭妮在美國銷售最佳的數字單曲,在美國已賣出330萬份,在全世界已賣出超過600萬份,使這支單曲成為世界暢銷單曲之一。剛發行時第96名,一周後取得告示牌百強單曲榜冠軍,如此大幅度的變動,破了告示牌的記錄。

妮裳馬戲團 Circus

▲《妮裳馬戲團》獲得了告示牌第3名的成績。也展開專輯巡迴演唱會《妮裳馬戲團巡迴演唱會》場次達到了97場,共巡迴了北美洲、歐洲、澳洲,門票收入達到了131萬美元,為2009年的TOP 50世界巡迴演唱會。

If U Seek Amy

▲《如果你找到Amy》是一首受到電子流行風格影響的流行歌曲,並使用了合成器和定音鼓進行伴奏;歌曲充滿性暗示,受到美國不少家庭團體抗議,同時唱片銷售獲得白金認證。

3

▲第二張精選專輯《妮裳十年-冠軍全紀錄》(The Singles Collection)中的唯一新歌單曲,是布蘭妮的經典歌曲之一;是一支快節奏的流行電音。

極限情挑 Hold It Against Me

▲《極限情挑》是一首工業搖滾和出神節拍和污垢風格的流行舞曲。布蘭妮在歌曲中的聲音被描述為「稍有修飾」但沒有大量修飾,穫得了樂評的大量好評。也是她在澳大利亞的第11支進入榜單前5名的歌曲。

will.i.am - Scream & Shout ft. Britney Spears

▲布蘭妮與威爾共同演唱了歌曲《尖叫吶喊》(Scream & Shout)。歌曲收錄於威爾的第4張錄音室專輯《黑眼威力》中,成為了布蘭妮第6支英國冠軍單曲;這首歌廣受健身界歡迎,很多有氧老師都選這首歌當有氧運動歌曲。

Pretty Girls

▲布蘭妮和澳大利亞饒舌歌手伊基·阿塞莉婭的合作歌曲,歌曲將作為布蘭妮的第9張專輯的首支單曲發行。

Make Me... ft.G-Eazy

▲被形容為是一首撩人的的中板R&B歌曲,並找來美國饒舌歌手G-Eazy獻聲,歌曲發行首週空降美國告示牌百強單曲榜第17位,成為她空降排名第6高的單曲。

睡衣派對

▲歌曲被《哈芬登郵報》的Cole Delbyk形容音樂錄像帶「拯救了2016年」,並與她的經典音樂錄像帶《愛情奴隸》作比較;《告示牌》則形容錄像帶為「純粹的放縱」,雖然宣傳不足但好評不斷。