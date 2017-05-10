你以為韓國只有Lia Kim？別鬧了舞蹈強者還有她們！
除了Lia Kim還有4位不容小覷的韓國女dancer。（合成圖，擷取自IG與臉書）
▲有韓國編舞女王之稱的Lia Kim，每次舞蹈影片一推出，到位的精湛舞技十分吸精，不少夯團都指定她編舞。
〔即時新聞／綜合報導〕韓國編舞女王Lia Kim影片每次一發布，總會吸引不少粉絲觀看點閱，但不要以為韓國的舞蹈女王只有她，幫你找出和她一樣厲害的4位韓國舞蹈高手，她們名氣與實力也都不輸Lia Kim，快來認識她們。
May j Lee
May j Lee曾編舞五佳人的《Worth It》等多首西洋歌曲在亞洲走红，她擅長jazz、poping，與Lia Kim一樣在《1Million》舞團中。她不只舞技受到矚目，就連她跳舞喜歡穿的鞋子、甚至飲食習慣，都讓網友津津樂道。
▲長相甜美的May J Lee加上高超的舞技，擁有許多男性粉絲。
Mina Myoung
與前兩位一樣都為韓國《1Million》舞蹈工作室舞者，舞蹈中她常露出自己超細的水蛇腰，性感破表！
▲詮釋秀智的個人單曲舞蹈，也讓人看到她的性感舞風。
嘉熙
女團After school的前隊長嘉熙，曾是寶兒、DJ DOC名曲〈Run to You〉的主舞者，現在是名solo歌手與舞蹈老師，更在《PRODUCE 101》兩季中都擔任舞蹈導師。
▲發行過兩張個人作品的她，在《Hey Boy》這首歌中，有許多繁雜的舞蹈，還要配合團體群舞邊唱邊跳，相當不容易。
裴允靜
裴允靜為編舞團隊Yama&Hotchicks的共同代表，曾編創Brown Eyed Girls《Abracadabra》、EXID《Up&Down》、KARA《Mr.》和T-ARA《Bo Beep Bo Beep》等熱門舞蹈。並曾在2001年以團體X-LARGE成員身份活動，後以音樂頻道VJ及舞者身份活躍演藝圈。
▲在Brown Eyed Girls《Abracadabra》最左邊穿著兩截式露肚裝的就是裴允靜。
編編：看到幾位跳舞的影片，真的常常會停不下來，看完整部呢！
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