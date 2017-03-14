張正琪爆台大5人密會 發表不自殺聲明

前台大教授張正琪記者會。（記者方賓照攝）

2017-03-14 12:08

〔記者楊淳卉／台北報導〕台大論文造假案持續延燒，台大教評會決議解聘教授郭明良、張正琪，但張正琪喊冤，雙方各執一詞。張正琪今在國民黨立委陳宜民陪同下再召開記者會，當場播放她與郭明良今年3月1日晚間通話的錄音，內容直指台大校長楊泮池在去年郭明良論文造假案爆發後，去年11月11日就召集副校長郭大維、主祕林達德、郭明良及她共5人密會，並當場要求郭明良辭職，楊泮池恐怕對郭長期造假完全知情。

張正琪公布錄音，也出示當天會議5人座位圖。錄音中，張正琪向郭再次確認，去年11月密會中，楊還向張、郭說明他會安排調查委員人員，並表示會幫郭安排藥廠工作，要求郭與張兩人不准對外發言。而楊泮池隨後即指定郭大維擔任教評會召集人。

張正琪今含淚發表不自殺聲明，表示「我、張正琪、絕對不會在我的研究室，注射麻醉藥自殺」，因為她有父母和6歲女兒要撫養，「做壞事的人，夜路走多了，一定會有力量制裁你！」盼教育部與科技部審查還她清白。

不過，郭大維稍早嚴正聲明，指他在11月11日在國外參與會議，並出示登機證否認參與密會。張正琪則回應「如果他（郭大維）不在，那我看到什麼？大家可以一起上法院測謊！」

此外，對於台大昨再聲明指出，張正琪聲稱為「第三作者」的JBC 2008論文，張是實驗指導者，負有違反學術倫理責任，CDD 2013該篇為張升等重要著作，且違反學術倫理情況明確等，張正琪今也一一回覆。

張正琪表示，台大指她發表在CDD 2013年實驗圖有問題，但在2月24日教平會審議前，都沒人請她解釋，會議當天，醫學院長張上淳竟請她馬上拿出十年前實驗的結果與圖檔，根本是「突襲裁判」；她也說，該文其中沒有任何圖片造假，僅有一篇圖檔有瑕疵，該文也在進行刊誤，絕無不當圖檔拼接。

針對JBC 2008年論文，張正琪則強調，該篇論文是郭亦炘（第二作者）的碩士論文，郭明良是通訊作者，而郭明良確實是郭亦炘的指導教授；且郭亦炘入學時，她只是博士班的學生，「怎麼可能叫一個博士班的學生指導、叫唆作假？」強調自己只是單純幫忙潤飾英文而掛名的第三作者，教評會懲處明顯有失公正。

張正琪也表示，台大論文造假案的初審與終審結果落差很大，1月13日台大初步報告直指郭明良、查詩婷及林明燦三人有論文造假情形，但2月24日教評會最後審議卻輕放三人，而重懲自己。質疑台大教評會背後是有「影武者」在暗地指示要「圍張救楊」。

陳宜民則說，此次台大論文造假案審議程序顯有瑕疵，教育部應立即調查；若查核張正琪提供的錄音為真，明顯此案「深入黑手下指導棋」，縱放楊泮池共同作者的責任，楊泮池團隊應解散、楊也要解除校長職務，找代理校長重啟調查。