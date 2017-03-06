冠脂妥偽藥案 潘姓主嫌等2人遭聲押

冠脂妥偽藥案潘姓主嫌（左）及另一名潘姓嫌犯遭聲押。（記者朱沛雄攝）

2017-03-06 00:23

〔記者王定傳／新北報導〕為追查降血脂冠脂妥偽藥情形，新北地檢署與台北市調查處、新北市政府警局刑事警察大隊組成專案小組，昨火速將涉嫌製造偽藥的42歲潘姓男子及35歲的陳姓盤商等10人帶回釐清，檢方複訊後，昨先依違反藥事法諭令陳男30萬元交保，今凌晨以有串證之虞等理由，聲押潘男及另一名潘姓共犯。

檢方接獲食藥署通報市面上販售的冠脂妥®（Crestor 10mg）膜衣錠盒裝（批號為MV503）疑似有偽藥，隨即指派主任檢察官廖先志、檢察官莊勝博、郭逵指揮偵辦，並與台北市調查處、新北市刑大組成專案小組，昨火速約談潘男、陳男等人。

陳男昨獲交保後，步出地檢署時喊冤說，「我被潘藥師騙了」，對方交給他時宣稱是真藥，自己也受騙；檢方凌晨0時許，對潘男及潘姓共犯以有串證之虞等，向法院聲請羈押，另一名游姓共犯獲5萬元交保。