冠脂妥偽藥案 潘姓主嫌等2人遭聲押
2017-03-06 00:23
冠脂妥偽藥案潘姓主嫌（左）及另一名潘姓嫌犯遭聲押。（記者朱沛雄攝）
〔記者王定傳／新北報導〕為追查降血脂冠脂妥偽藥情形，新北地檢署與台北市調查處、新北市政府警局刑事警察大隊組成專案小組，昨火速將涉嫌製造偽藥的42歲潘姓男子及35歲的陳姓盤商等10人帶回釐清，檢方複訊後，昨先依違反藥事法諭令陳男30萬元交保，今凌晨以有串證之虞等理由，聲押潘男及另一名潘姓共犯。
檢方接獲食藥署通報市面上販售的冠脂妥®（Crestor 10mg）膜衣錠盒裝（批號為MV503）疑似有偽藥，隨即指派主任檢察官廖先志、檢察官莊勝博、郭逵指揮偵辦，並與台北市調查處、新北市刑大組成專案小組，昨火速約談潘男、陳男等人。
陳男昨獲交保後，步出地檢署時喊冤說，「我被潘藥師騙了」，對方交給他時宣稱是真藥，自己也受騙；檢方凌晨0時許，對潘男及潘姓共犯以有串證之虞等，向法院聲請羈押，另一名游姓共犯獲5萬元交保。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 18％退場年限 軍公教將一致
- HBL》高國豪轟38分超狂 松山大勝南山笑收第5冠
- 國產署︰同意共同開發 補償金要還
- 自由廣場》違規停車的議會聲明
- （影音）艾瑪華森太暖！ 親手幫擦汙漬記者羞紅臉
- 《中英對照讀新聞》Toxic chemicals banned in dishwashing liquids 洗碗精禁用有毒化學品
- 籃網率先50敗 豪「7」慘
- SBL》台啤換洋將沒問題 橫掃金酒挺進四強
- 「我要證明我能」 唐女孩圓夢播氣象
- 全台最暢銷 降血脂冠脂妥發現偽藥
- HBL》史上第一人 高國豪奪第2座MVP
- 自由廣場》學術歸學術 被統歸被統
- 安麗盃》潘曉婷致命８號球失誤 陳思明首度封后
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 川普反守為攻 控大選時遭歐巴馬監聽
- 自由廣場》為何承諾？ 為誰承諾？
- 德國羽球公開賽》王子維拍下里奧金牌 將與小天內戰爭冠
- 知高橋7日起施工 車輛改道
- 世大運》測試賽摘金 郭婞淳盼正賽留下金牌
- 郁方老公駕千萬超跑挨撞
- 性侵通緝犯困獸鬥 嘉縣朴子員警逮人4傷
- 拚自主國防 立委籲投資軍需工業
- 全球最「牆」飯店 諷築牆是掠奪
- 誘北韓精英投奔？ 南韓祭出10億韓元補償金
- 宜蘭獎系列展 廖啟恒打頭陣
- 最佳女運動員獎 許淑淨獲選
- 抗衡中國 退將籲構想未來戰爭模式
- 【愛讀書】《疼痛是一道我穿越了的牆》
- 經典賽》秋山翔吾9上建功 日本隊最後一場熱身賽贏球
- SBL Live》于煥亞20分 台啤擊敗金酒晉級
- 嘉市家醫責任制惹議 讓醫師自主選擇
- 洪慈庸特助 涉后里農會賄選交保
- 竹市賞花季 十八尖山開跑
- 阿緯培養女兒音樂素養遭冷眼 網虧「需要治療嗎？」
- 【小小說 】情書
- 高尺巨蛋3面大螢幕 今年限定
- 張立昂夜會劉奕兒 不敵寒流變黑熊
- 產後頂「中長微捲髮」復出 林辰唏被讚柔很多
- 竹縣首座寵物公園 竹東啟用
- 25發三分彈獵鷹 騎士飆NBA季賽紀錄
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：冠脂妥偽藥案 潘姓主嫌等2人遭聲押
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分