北市擬訂宜居城市條例 炭火薑母鴨恐絕跡住宅區

2017-03-06 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市環保局擬訂定「台北市宜居城市自治條例」，規定未來在住宅區的餐廳，不得使用煤炭等會導致空污的燃料，包括炭火薑母鴨、燒烤店及窯烤披薩等恐受衝擊，違者最高開罰3萬台幣。

綜合媒體報導，台北市不僅將在2019年禁行二行程機車，「台北市宜居城市自治條例」將規定餐飲業者必須設置集氣設備、油煙、異味和廢水等汙染防制設備，住宅區的業者禁止使用瓦斯、電力以外，容易造成空污的燃料。

環保局表示，若違法在住宅區使用煤炭、木炭等燃料，將開罰3000至3萬元台幣，若沒有設置污染防制設備，則將開罰3萬以上、10萬以下台幣。

「台北市宜居城市自治條例」預計在今年4月初送市政會議、市議會審議，一旦通過後就會上路實施。