| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡 臥室起火釀禍 父子命危送醫搶救 冠脂妥偽藥案 潘姓主嫌等2人遭聲押 蘆洲大樓火警1女昏迷送醫 現場持續搶救中
 首頁 > 生活

北市擬訂宜居城市條例 炭火薑母鴨恐絕跡住宅區

2017-03-06  00:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市環保局擬訂定「台北市宜居城市自治條例」，規定未來在住宅區的餐廳，不得使用煤炭等會導致空污的燃料，包括炭火薑母鴨、燒烤店及窯烤披薩等恐受衝擊，違者最高開罰3萬台幣。

綜合媒體報導，台北市不僅將在2019年禁行二行程機車，「台北市宜居城市自治條例」將規定餐飲業者必須設置集氣設備、油煙、異味和廢水等汙染防制設備，住宅區的業者禁止使用瓦斯、電力以外，容易造成空污的燃料。

環保局表示，若違法在住宅區使用煤炭、木炭等燃料，將開罰3000至3萬元台幣，若沒有設置污染防制設備，則將開罰3萬以上、10萬以下台幣。

「台北市宜居城市自治條例」預計在今年4月初送市政會議、市議會審議，一旦通過後就會上路實施。

廣告
  • 台北市環保局擬訂定「台北市宜居城市自治條例」，規定未來在住宅區的餐廳，不得使用煤炭等會導致空污的燃料，包括炭火薑母鴨店等恐受衝擊。圖為薑母鴨示意圖。（資料照，記者廖雪茹攝）

    台北市環保局擬訂定「台北市宜居城市自治條例」，規定未來在住宅區的餐廳，不得使用煤炭等會導致空污的燃料，包括炭火薑母鴨店等恐受衝擊。圖為薑母鴨示意圖。（資料照，記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 木炭 炭火 煤炭 燒烤 窯烤披薩 薑母鴨
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：北市擬訂宜居城市條例 炭火薑母鴨恐絕跡住宅區


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.