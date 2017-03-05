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石門水庫剩不到半座 明凌晨人工增雨救水情

石門水庫實施人工增雨作業。（資料照，記者李容萍攝）

2017-03-05  22:33

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫供水區的新北板新、林口、桃園、新竹4地，從3月1日起實施第一階段限水（夜間減壓供水），水庫的蓄水率每日以約1％下降，3日跌破5成外，水庫水位今天也跌到3月營運規線下限水位、水位下探230公尺以下，經濟部水利署訂於9日召開工作會議滾動式檢討水情並加強用水調度因應，明天凌晨2至5點把握鋒面過境，另於石門水庫壩頂燃放6支焰劑進行人工增雨救水情。

近期石門水庫集水區雖有鋒面降雨，但對紓解旱象效果有限，截至今晚9點，石門水庫大壩水位229.84公尺，蓄水量9586萬噸，蓄水率47.61％。

北區水資源局指出，相較去年的今日，當時石門水庫水位在241.66公尺，蓄水率86.29％，如果3月的降雨量仍然持續偏少，水情相當不樂觀，依照水庫每天水位下降30公分推估，若再沒有及時雨，預估可能4月就會進入第二階段限水，屆時，衝擊層面將會擴大。

北水局明天凌晨2點至5點石門水庫壩頂會施放6支焰劑，希望能加把勁為集水區帶來豐沛雨量。

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  • 石門水庫蓄水不到半座，明日人工增雨救水情。（記者李容萍攝）

    石門水庫蓄水不到半座，明日人工增雨救水情。（記者李容萍攝）

  • 石門水庫蓄水不到半座，明日人工增雨救水情。（記者李容萍攝）

    石門水庫蓄水不到半座，明日人工增雨救水情。（記者李容萍攝）

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