高雄水利會長改選登記今截止 3綠1藍領表

2017-03-05 21:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄農田水利會長改選登記到今日傍晚五點截止，共有四人登記，分別是現任水利會總幹事呂文豪、水利會財務組長李毓智、高市議員沈英章、前彌陀鄉長蔡金河﹔水利會明起將檢視所有登記參選者、資格是否符合，工作日約一到兩天。

前水利會長李清福因官司定讞，上月廿一日入監服刑，水利會內部經討論程序，於三月一日到五日辦理登記領表，四月一日當天投票。

水利會管轄範圍涵蓋全高雄、會員數約五萬餘，選舉規模宛如小一號的市長選戰，組織動員能量被視為下屆市長選舉關鍵之一，藍、綠都不敢輕忽。

呂文豪、李毓智、沈英章屬泛綠，蔡金河為國民黨籍。