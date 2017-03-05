| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
兩團陣頭大打出手 中和廟會變調成「大亂鬥」
 首頁 > 生活

比丘尼向白沙屯媽喊冤 控「五星旗」建商霸廟產

2017-03-05  21:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕白沙屯媽祖遶境，竟然遇到佛教比丘尼「攔轎喊冤」！白沙屯媽祖回鑾，今天過境彰化縣二水鄉，前碧雲禪寺住持釋懷宗攔轎喊冤，釋懷宗向媽祖控訴建商魏明仁霸佔廟產，把她（比丘尼）趕出去，希望媽祖替他們申冤。

媽祖鑾轎今天中午進入二水鄉境內雖然停留時間不長，但碧雲禪寺前住持釋懷宗利用機會與媽祖「空中對話」，釋懷宗，把陳情書交給媽祖的隨行人員，並對著媽祖訴苦。

她說，為了重建碧雲禪寺，寺方給建商魏明仁9千多萬元，至今魏明仁還對外說寺方沒有給他半毛錢，還把她們比丘尼以及諸佛菩薩神像趕出寺外，她們已在外住好久，希望媽祖高抬貴手「來我們碧雲禪寺主持公道」。

但媽祖鑾轎終究沒有往碧雲禪寺所在的山腳路而去，而釋懷宗對建商的控訴則在網路上流傳。

釋懷宗所控訴的對象就是日前頂著「中國人」在原碧雲禪寺升「五星旗」的魏明仁，魏把碧雲禪寺的佛像都清空，用「中國夢」3個大字取代，還每天升五星旗，唱中國國歌，還打算號召在台「中國人」起義。

廣告
  • 碧雲禪寺前住持釋宗（左）雙手合什，希望白沙屯媽祖來寺。（記者顏宏駿翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

    碧雲禪寺前住持釋宗（左）雙手合什，希望白沙屯媽祖來寺。（記者顏宏駿翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

  • 碧雲禪寺如今成為「五星旗」飄揚的地方。（記者顏宏駿攝）

    碧雲禪寺如今成為「五星旗」飄揚的地方。（記者顏宏駿攝）

  • 碧雲禪寺如今成為「五星旗」飄揚的地方，圖為建商魏明仁。（記者顏宏駿攝）

    碧雲禪寺如今成為「五星旗」飄揚的地方，圖為建商魏明仁。（記者顏宏駿攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 五星旗 喊冤 攔轎 比丘尼 白沙屯媽祖 碧雲禪寺 釋懷宗 魏明仁
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：比丘尼向白沙屯媽喊冤 控「五星旗」建商霸廟產


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.