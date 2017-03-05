比丘尼向白沙屯媽喊冤 控「五星旗」建商霸廟產
2017-03-05 21:29
〔記者顏宏駿／彰化報導〕白沙屯媽祖遶境，竟然遇到佛教比丘尼「攔轎喊冤」！白沙屯媽祖回鑾，今天過境彰化縣二水鄉，前碧雲禪寺住持釋懷宗攔轎喊冤，釋懷宗向媽祖控訴建商魏明仁霸佔廟產，把她（比丘尼）趕出去，希望媽祖替他們申冤。
媽祖鑾轎今天中午進入二水鄉境內雖然停留時間不長，但碧雲禪寺前住持釋懷宗利用機會與媽祖「空中對話」，釋懷宗，把陳情書交給媽祖的隨行人員，並對著媽祖訴苦。
她說，為了重建碧雲禪寺，寺方給建商魏明仁9千多萬元，至今魏明仁還對外說寺方沒有給他半毛錢，還把她們比丘尼以及諸佛菩薩神像趕出寺外，她們已在外住好久，希望媽祖高抬貴手「來我們碧雲禪寺主持公道」。
但媽祖鑾轎終究沒有往碧雲禪寺所在的山腳路而去，而釋懷宗對建商的控訴則在網路上流傳。
釋懷宗所控訴的對象就是日前頂著「中國人」在原碧雲禪寺升「五星旗」的魏明仁，魏把碧雲禪寺的佛像都清空，用「中國夢」3個大字取代，還每天升五星旗，唱中國國歌，還打算號召在台「中國人」起義。
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