創意宋江陣頭大賽 6強決選名單出爐
連續2年奪冠的台南大學，今年能否順利奪冠，成為今年賽事最引人矚目的焦點。（高市觀光局提供）
〔記者蘇福男／內門報導〕2017全國高中職暨大專院校創意宋江陣頭大賽，歷經2天同台較勁，6強決賽名單今天下午出爐，6支勁旅下週六（3/11）將重返內門南海紫竹寺廟前廣場，上演百萬獎金冠軍爭霸戰！
6支決賽隊伍包括：龍華科技大學、台南大學、實踐大學、義守大學、大葉大學和西螺農工，其中，台南大學已連續2年奪冠，今年是否能順利奪冠，成為繼實踐、台灣戲曲學院之後，以三連霸之姿將「第三代王者之璽」永久留存，成為今年賽事最引人矚目的焦點。
南海紫竹寺總幹事薛芳昌也頒發最佳勇氣獎，給此次最年輕的參賽隊伍彰化田中高中。
今天參賽的3支隊伍，大葉大學以美式競技啦啦隊拋接與空中翻滾技巧的熱力舞蹈，結合宋江傳統藝陣，展現動感熱力；實踐大學今年以「花木蘭」為題，融合武術、鼓術、國樂、南拳、旗舞、舞獅等多樣特色，結合宋江陣訴說巾幗英雄傳奇故事。
台南大學則以融合內門信仰、南海紫竹寺酬神祈雨，抵抗外敵等文化民俗故事，結合舞蹈戲劇、龍獅、漢船等元素，演出不一樣的創意宋江陣。
除了賽事，觀光局也安排各項表演活動，包括高市教育局為輔導、照顧弱勢學生，委託九天民俗技藝工作室在甲仙區設立的傳統文武陣頭「甲仙藝能家園」的演出，輔英科技大學也以該校的招牌啦啦隊，為參賽隊伍暖身加油。
內豐社區媽媽們在家務之餘勤練的精彩傳統鼓陣表演，與宋江陣相關的文化宗教觀光產業有獎問答，都讓遊客更深入瞭解在地宋江文化。
觀光局表示，創意陣頭大賽下週六決賽當天，也是傳承200多年、在104年正式列入國家文化資產的內門「羅漢門迎佛祖」為期4天遶境活動的第1天，歡迎大家共襄盛舉， 2017內門宋江陣系列活動從3月4日持續至14日，詳情可上活動官網（www.who-ha.com.tw）或高雄內門宋江陣臉書粉絲網查詢。
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標題：創意宋江陣頭大賽 6強決選名單出爐
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