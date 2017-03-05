魚也會中禽流感？ 農委會：無科學根據
2017-03-05 21:01
〔記者林彥彤／台北報導〕禽流感疫情降溫，不過日前卻有謠言指出，中國疑似連魚都中禽流感，讓許多人擔心禽流感疫情再爆；對此農委會今澄清，這是毫無科學根據的說法，請民眾過度恐慌。
禽流感疫情自今年2月初不斷爆出，迄今3月份我國禽場確診高病原性禽流感案例共74場，已完成撲殺者計56萬7060隻，其中確診H5N6禽場仍維持11場。
農委會防檢局副局長施泰華指出，今天禽場新增確診3例H5N2亞型高病原禽流感，已完成2場撲殺；不過坊間卻傳出，疑似中國又爆出有魚也感染禽流感病毒的說法。
施泰華澄清，禽流感主要感染禽鳥，魚也感染禽流感是沒有科學根據的說法，因為部分特殊亞型雖可感染少數哺乳類動物，但機率極低，民眾無需擔心或過度恐慌。
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