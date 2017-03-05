好天氣已結束 明日降雨、降溫全都來！

好天氣在今日結束，明開始中部以北將出現明顯雨勢，入夜後溫度僅剩13，須注意保暖。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-03-05 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕鋒面雲系將在明（6）日凌晨到上午通過台灣上空，中部以北地區雨勢明顯，下半天鋒面逐漸通過，雨勢緩和後隨之而來的是大陸冷氣團，預計北台灣入夜溫度將僅剩13度左右；中部15度；東南部影響較小，至深夜才會感覺到涼意。

據中央氣象局預報，鋒面的主要雲系將在明日凌晨到上午通過台灣上空。雨勢方面，中部以北地區雨勢明顯並可能伴隨雷聲，其他地區也有局部的短暫陣雨出現，需特別留意天氣變化並攜帶雨具；下半天鋒面將逐漸通過，雖然雨勢將逐漸緩和，但由於水氣偏多，各地還是有短暫雨出現。

氣溫方面，鋒面通過後大陸冷氣團也隨之南下，北台灣上午起溫度即下滑，預期中午前溫度將只有16、17度左右，與今相比降幅高達9度，入夜後僅剩13、14度，天氣明顯轉冷；而中部及花蓮地區白天高溫約降至22、23度，入夜後降至15、16度；至於冷空氣對南部及台東影響較小，高溫仍可達25度以上，入夜後感覺偏涼。

明日天金門、馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度，欲搭機往返金馬的朋友請留意航班資訊。

空氣品質方面，金門、雲嘉南、高屏地區為橘色提醒，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。