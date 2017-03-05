| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

農委會政策又改 6月後散裝蛋裝塑膠籃要罰了

2017-03-05  20:50

〔記者林彥彤／台北報導〕為防治禽流感，農委會自去年12月24日開始執行「生鮮禽蛋應使用一次性裝載容器或包材」，只是新政策上路不到一個月，就傳出新制悄放寬，允許業者繼續使用塑膠籃並要求業者提供使用紀錄，不過今天農委會又改口直指，由於執行2個月都未有業者配合稽查，因此確定6月過後要罰繼續使用塑膠籃的業者。

農委會於2014年12月24日公告「動物傳染病防治條」其中第14條規定「裝載生鮮禽蛋應使用一次性裝載容器或包材」。2年後該政策於去年正式上路，並公告一次性包材包含紙箱、紙盤與紙盒等，不料引來業者的反彈，農委會又於1月時允許業者繼續使用塑膠籃，但條件是業者必須要提供塑膠籃使用的紀錄以利稽查、確保避免重複使用。

農委會防檢局副局長施泰華表示，當初業者承諾會定期出示塑膠籃使用的紀錄，不過與業者約定的日期已過，直到2月24日都未有業者出示資料，無法確認塑膠籃是否有當一次性使用，因此要回到一開始的規定，禁止業者使用塑膠籃盛裝散裝蛋，明天也將發公文公告。

施泰華說，「裝載生鮮禽蛋應使用一次性裝載容器或包材」的政策輔導期到今年6月，目前尚在屬於輔導期並不會開罰，但6月過後就要罰未使用一次性包材的業者，罰款新台幣3萬元以上、15萬元以下。

廣告
  • 6月過後，使用塑膠籃盛裝散裝蛋要罰3萬到15萬元。（記者林彥彤攝）

    6月過後，使用塑膠籃盛裝散裝蛋要罰3萬到15萬元。（記者林彥彤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一次性包材 塑膠籃 散裝蛋 農委會 雞蛋 雞蛋一次性包材
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：農委會政策又改 6月後散裝蛋裝塑膠籃要罰了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.