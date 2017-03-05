農委會政策又改 6月後散裝蛋裝塑膠籃要罰了
2017-03-05 20:50
〔記者林彥彤／台北報導〕為防治禽流感，農委會自去年12月24日開始執行「生鮮禽蛋應使用一次性裝載容器或包材」，只是新政策上路不到一個月，就傳出新制悄放寬，允許業者繼續使用塑膠籃並要求業者提供使用紀錄，不過今天農委會又改口直指，由於執行2個月都未有業者配合稽查，因此確定6月過後要罰繼續使用塑膠籃的業者。
農委會於2014年12月24日公告「動物傳染病防治條」其中第14條規定「裝載生鮮禽蛋應使用一次性裝載容器或包材」。2年後該政策於去年正式上路，並公告一次性包材包含紙箱、紙盤與紙盒等，不料引來業者的反彈，農委會又於1月時允許業者繼續使用塑膠籃，但條件是業者必須要提供塑膠籃使用的紀錄以利稽查、確保避免重複使用。
農委會防檢局副局長施泰華表示，當初業者承諾會定期出示塑膠籃使用的紀錄，不過與業者約定的日期已過，直到2月24日都未有業者出示資料，無法確認塑膠籃是否有當一次性使用，因此要回到一開始的規定，禁止業者使用塑膠籃盛裝散裝蛋，明天也將發公文公告。
施泰華說，「裝載生鮮禽蛋應使用一次性裝載容器或包材」的政策輔導期到今年6月，目前尚在屬於輔導期並不會開罰，但6月過後就要罰未使用一次性包材的業者，罰款新台幣3萬元以上、15萬元以下。
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