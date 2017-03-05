鶯歌文化季開幕 蘇巧慧：讓鶯歌重返世界舞台
2017-03-05 20:07
〔記者張安蕎／新北報導〕鶯歌文化季今天晚間於鶯歌福興宮廣場開幕，由民間團體、當地立委、議員、里長合辦的鶯歌文化季以祈福謝神大戲揭開序幕，場面熱鬧。
立委蘇巧慧、議員蘇有仁等人也到場跟鄉親一起逗熱鬧。蘇巧慧表示，去年的「新旺集瓷文化季」，頗受好評，她也有來參與，今年更共同擴大舉辦「鶯歌文化季」跟許多鶯歌的好朋友們一同努力，希望可以讓大家更認識鶯歌之美。
蘇巧慧表示，在她父親蘇貞昌擔任台北縣長時，推動「一鄉一特色」，透過老街改建，成功將鶯歌從純樸小鎮變身產業大城，更擴大辦理「鶯歌嘉年華」，將鶯歌行銷到國際，若講到陶瓷，中國有景德鎮，鶯歌就是台灣最亮眼的代表。
近幾年來鶯歌嘉年華漸漸沒落，躍上新聞版面都是規模縮水、經費不足等負面新聞，於是她與大家一起努力，加上有一群年輕人回鄉，要發揚故鄉美好，她也大力支持，所以今年擴大舉辦「鶯歌文化季」，要讓鶯歌再次重返世界舞台，讓更多人看到鶯歌的美麗。
鶯歌文化季於3月5日至5月28日，以「收藏尖山埔」為副標，希望可以讓更多人了解鶯歌的歷史與文化，除了開幕的酬神謝戲外，更有遊行尖山埔、在地職人講座導覽、尖山埔文化特展等，活動種類豐富。詳情可洽「鶯歌文化季」粉絲專頁查詢。
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