106年專技普考 導遊、領隊考試到考率8成

2017-03-05 20:10

〔記者陳炳宏／台北報導〕106年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試業於3月4日至5日在台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖12考區同時舉行，並於今日下午4時30分全部結束，粗估到考率約8成，3月6公布試題答案，有疑義應於3月10日前提出，預計4月18日放榜，屆時考生手機直撥536（我上囉！）即可查榜。

考選部表示，本次考試總計報考3萬7778人，經試務處統計，初估最後一節到考人數3萬531人，到考率為80.82%，惟實際到、缺考人數以榜示後登載於考選部全球資訊網站考試統計項下之資料為準。另考試期間違反試場規則計11件，已依相關規定予以扣分或扣考。考試期間如有偶發事件，會依國家考試偶發事件處理辦法妥慎處理。

考選部表示，將於3月6日在考選部全球資訊網（www.moex.gov.tw）公布測驗式試題答案，應考人可憑考畢試題核對作答情形。如有試題疑義，應於本考試筆試完畢之次日起5日內（即3月10日前）提出。

考選部並表示，本考試筆試結果預定於4月18日放榜（實際日期仍需視本考試典試委員會之決議而定），考選部已主動協洽各家電信業者，提供以行動電話預約及查詢國家考試榜示結果簡訊之便民服務。如應考人或其親朋好友為中華電信、台灣大哥大等公司的行動電話用戶，可以行動電話直撥「536」（我上囉！）簡碼，依指示輸入考試代碼「106040」及入場證編號，即可預約及查詢考試榜示結果，請應考人善加利用。