北市第3起都更案偷拆 學者：市府縱容造就趨勢
學者譴責，市府默認建商偷拆歪風，比郝市府還缺乏同理心。（都發局提供）
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長安西路1處都市更新案，3日發生民眾都更案還在協調，房子卻遭偷拆。市長柯文哲受訪表示，建商依法取得拆除執照，拆除一切合法。然而，此案非柯首次說建商拆除合法，前年汀洲路「龍腦戶」及去年拆除的「永春警察宿舍」都是建商搶先拆除，市府再跳出譴責，最後歸咎因拆照發出一切合法。對此，學者譴責，市府默認建商偷拆歪風，缺乏同理心。
OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱認為，市府在多起案例中態度消極，有意無意暗示建商，「發拆照可以，但別想要市府當黑臉幫你拆；你自己硬拆，市府會給予道德譴責，但也就是這樣而已！」
文化大學退休教授楊重信說，柯文哲不譴責建商，還冷言冷語，甚至無情說依法行政，就是因為自己在法律站得住腳；他補充，過去郝市府既使發生文林苑強拆，但絕沒縱容建商偷拆，反而比柯市府還有同理心。
地政系教授張金鶚表示，建商用「賴皮」、「天賜良機」拆房子，但市府也沒有懲罰，他也指出，郝市府時期就算發拆照，建商也不敢任意妄為；既使文林苑案，市府也是堅持走完所有程序，最後才動用拆除，不僅能讓案件攤在陽光下，若未來對簿公堂，市府也能自我保障。
張金鶚也提到，過去郝市府在文林苑的社會氣氛下被罵個半死，但對現在市府不斷默許建商拆房也不會譴責，感到無奈。
都更處解釋，都更案與一般建案不同，無須取得全部所有權人同意，只要都更事業計畫、權利變換計畫通過，實施者就可以申請建照、拆照。而事業計畫的門檻為3分之2所有權人、4分之3樓地板面積同意，因此只要滿足門檻就可以申請拆照，「但一般都會努力到90％才會拆除。」
柯市府任內重大建案拆除一覽表。（記者鍾泓良製表）
永春都更案不同意戶去年7月遭拆除，當時都發局也僅說建商合法取得拆照。（資料照，記者鍾泓良攝）
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標題：北市第3起都更案偷拆 學者：市府縱容造就趨勢
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