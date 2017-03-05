最扯補胎法！ 破洞處貼「痠痛藥布」上路
2017-03-05 21:46
〔即時新聞／綜合報導〕一名陳姓網友在臉書社團《爆料公社》指出，在修車廠一輛機車後車輪上，發現一塊「痠痛藥布」，然而這塊痠痛藥布不是意外在路上黏到的，而是為了修補輪胎破洞刻意貼上去的，讓原Po傻眼說：「痠痛藥布止漏法開眼界，輪胎定期更換省藥布喔！」
在用路上除了駕駛的技術外，隨車配備是否符合上路的安全標準也是重要的一環，但一名網友在《爆料公社》貼出讓人傻眼的照片，圖中一台機車後輪被一塊痠痛藥布給黏住，但這不是意外也不是巧合，而是車主為了修補輪胎被磨到破洞的方法，讓人驚呆。
不少網友紛紛留言：「像這樣貼酸痛貼布的，長這麼大還真的是第一次看到」、「貼完膏藥，如果還是會沒氣，記得來吊點滴」、「一雙鞋$8000走沒800KM，便宜！一條胎$900可跑5000KM，太貴！」、「笨蛋，一樣都是貼，當然是貼黑色電氣膠布才對啊！優點如下：成本低、無色差、死的速度快，絕對是請領意外保險的最佳首選。」、「這是我見過最狂的方法」、「不要拿自己生命開玩笑，更不要把路上的人生命當玩笑」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 相隔5年 全村跪求白沙屯媽再訪 結果讓人振奮
- 蘭潭水位探底 百年「巫家古井」見天日
- 善發酵、愛循環 慈濟緬甸「米撲滿」有成
- 緊繫安全帶 蝶戀花車禍倖存夫婦 康復出院
- 中國人來臺不是赴臺！考選部檢討用詞不當
網友回應
熱門新聞
- 舉重》中國京奧三金遭追回 IWF官網認陳葦綾為奧運金牌
- 在韓失聯2台女 外交部證實電信詐騙被捕
- 我孫子被鎖在車內？ 失智翁半夜呼救真相是...
- 新北市長前哨戰 吳秉叡爭取新住民支持
- 經典賽》大聯盟超高效率！淹大水的球場4天就完工（影音）
- 心靈勵志作家 佔有慾、控制慾較強
- 倒楣！網購被詐 本以為破案...又被騙
- 銅鑼交流道東延段土石阻灌溉大排 農民跳腳
- 寶山農會選舉激烈 2軍對陣步步為營
- 18％退場年限 軍公教將一致
- 中國抗議薩德 樂天商店卻被一掃而空
- 「我是你粉絲」 Zion.T接GD電話驚到撞車
- 鄭文燦：條件相當 市府主管職先用女性
- 高層封口頭彩真相 辛龍：去問淡水彩券行
- 梁思惠列「獵殺名單」 欲虐殺其餘得罪她的女模
- 2局6上6下 胡智為又好投
- 《中英對照讀新聞》Toxic chemicals banned in dishwashing liquids 洗碗精禁用有毒化學品
- 南市龍崎反有毒掩埋場 王定宇：將全力監督
- 日職》熱身賽初登板1局飆2K 廖任磊自認感覺佳
- 清泉崗225人未驗尿 空軍司令部：本週完成
- NBA》詹皇、厄文輪休 騎士作客熱火慘輸28分
- 〈生活停看聽〉黑白照片 濃濃懷舊感
- 自由廣場》違規停車的議會聲明
- 謝金燕神隱273天 選在這裡復出開唱
- 狠殺閨密4小時 蛇蠍女又獵新對象
- 歧視外勞與外籍配偶？ 總統府說話了
- 劇透／《羅根》金鋼狼最終章 為何從未穿經典制服？
- 睹物思人 遭害女模姊看「蛋黃哥」懷念妹妹
- 郁方老公駕千萬超跑挨撞
- （影音）強國女星卸妝沒在怕 素顏竟驚人0差別！
- 曾雅蘭花錢不手軟 侯昌明氣炸：水果就能花5千
- 自由廣場》樂天 樂翻天
- 娜塔莉偷偷卸貨 2.22喜迎千金
- 杜鵑花季不見花 遊客批掉漆
- 自由廣場》警察的上級在北京？
- 經典賽》4天後對台先發 南韓梁玹種4局0失分
- 市場小旅行 南郭國小學童︰太好玩
- 富邦沙漠風暴 邪門一戰還傷了洋投
- 變裝尋仇撲空主嫌重判9年半 幫腔出主意的判4年
- 經典賽直擊》黃勝雄親友過世緊急回台 郭總：不會換人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：最扯補胎法！ 破洞處貼「痠痛藥布」上路
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分