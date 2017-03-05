最扯補胎法！ 破洞處貼「痠痛藥布」上路

2017-03-05 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕一名陳姓網友在臉書社團《爆料公社》指出，在修車廠一輛機車後車輪上，發現一塊「痠痛藥布」，然而這塊痠痛藥布不是意外在路上黏到的，而是為了修補輪胎破洞刻意貼上去的，讓原Po傻眼說：「痠痛藥布止漏法開眼界，輪胎定期更換省藥布喔！」

在用路上除了駕駛的技術外，隨車配備是否符合上路的安全標準也是重要的一環，但一名網友在《爆料公社》貼出讓人傻眼的照片，圖中一台機車後輪被一塊痠痛藥布給黏住，但這不是意外也不是巧合，而是車主為了修補輪胎被磨到破洞的方法，讓人驚呆。

不少網友紛紛留言：「像這樣貼酸痛貼布的，長這麼大還真的是第一次看到」、「貼完膏藥，如果還是會沒氣，記得來吊點滴」、「一雙鞋$8000走沒800KM，便宜！一條胎$900可跑5000KM，太貴！」、「笨蛋，一樣都是貼，當然是貼黑色電氣膠布才對啊！優點如下：成本低、無色差、死的速度快，絕對是請領意外保險的最佳首選。」、「這是我見過最狂的方法」、「不要拿自己生命開玩笑，更不要把路上的人生命當玩笑」。