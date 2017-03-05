宜蘭人反北宜直鐵粉絲專頁 號召保護家鄉

臉書上出現「我是宜蘭人，我反對北宜直鐵」的粉絲專頁，號召反對北宜直鐵的民眾一起拍照上傳。（記者簡惠茹翻攝）

2017-03-05 19:42

［記者簡惠茹／宜蘭報導］近日支持北宜直鐵一方動作頻頻，但是反方聲浪也開始在民間沸騰，臉書上出現「我是宜蘭人，我反對北宜直鐵」的粉絲專頁，號召反對北宜直鐵的民眾一起拍照上傳，表達自己的聲音。發起人小松表示，不能再坐視不管，一定要站出來保護自己的家鄉。

為了爭取行政院的前瞻基礎建設計畫，「東部快鐵促進會」本月2日舉行成立大會，前行政院長游錫堃是榮譽會長、立委陳歐珀則是顧問團團長，宜蘭縣代理縣長吳澤成、宜蘭縣議會議長陳文昌等人也都參與成立大會表達推動北宜直鐵的決心。

但是民間反彈聲浪也不小，除了有宜蘭縣環保聯盟正式對北宜直鐵表達反對立場，宜蘭人也在臉書上發起號召行動，成立「我是宜蘭人，我反對宜蘭直鐵」的粉絲專頁，發起人小松表示，邀請大家把感受與想法寫下來，不謾罵也不攻擊，只是想讓宜蘭人的聲音被聽見，關於對這塊土地的感情，對宜蘭生活的期許、對過度建設的擔憂。

「我是宜蘭人，我反對北宜直鐵。」小松指出，他是宜蘭人，他在外縣市工作，看到宜蘭的生活品質越來越差，農舍一蓋再蓋，地方政府一味的喊著建設、建設、建設，卻沒有看見薪資過低造成人口外流、地貌改變、人文資產流失，大眾運輸交通規劃不佳這些關鍵問題，他希望站出來做些什麼來保護家鄉，也邀請同樣關心宜蘭的人一起上傳照片、文字發聲。

目前已經有來自各鄉鎮的宜蘭人上傳照片響應，許多民眾都認為，北宜直鐵並不能解決交通問題，來自礁溪的黃萱儀說，必須全面改善台鐵的交通系統與速度，以及公車路線機動化、友善化。

來自五結的張家馨說，宜蘭會塞車只發生在週末和假日，以CP值而言，這條鐵路開了可能就是假日有人坐，平日又空盪盪，這樣的使用率的情況下卻要花費300億公帑興建實在太不划算了，太多人開車來宜蘭就是因為縣內大眾運輸不方便，提升運輸能力絕對比再開一條鐵路好。