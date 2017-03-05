舊警局廳舍變身策展地 林右昌驚艷

基隆市政府都發處在舊警局廳舍現址舉辦「現場介入」再生策展，原本廁所小便斗，經由策展者植物共生的創作，創造打開舊空間的實驗。（記者俞肇福攝）

2017-03-05 19:48

〔記者俞肇福／基隆報導〕位於基隆市義二路的市警局第二分局閒置廳舍，自101年搬家後閒置迄今，市府都市發展處在舊警局廳舍現址舉辦「現場介入/港區邊緣，策一種時空過渡的可能」再生策展，5日下午舉行開幕式；市長林右昌指出，希望藉由策展啟發大家對基隆的不同想像，在未來全球化激烈競爭裡面，找回基隆自己的個性與特色。

這次展覽，在殘破警局廳舍幽暗角落、長廊盡頭或是廁所的小便斗，策展人之一的CN Flower總監凌宗湧，以台灣藜、潮濕柔韌的蕨類為觸媒，藉由植物共生創作無限可能，不論是小便斗長出蕨類植物，或是高掛半空中的植物，讓傾頹的空間變得不一樣。

知名攝影師徐欽敏的照片作品張貼在禮堂殘破的窗櫺上，藉由日光從早到晚的移動，日光照射照片，照片影像倒映在屋內的積水，呈現不同樣貌，讓到場市長與年青人在看完展覽後，驚艷不已。

市警局二分局舊廳舍在日治時期為久寶寺，二戰後才成為警局廳舍，有民眾特地帶著日治時期老照片樣貌，到現場比對；不少來看展的年輕人，看到殘破警局廳舍，經由策展巧思後，讓基隆人抱怨討厭的陰雨、青苔、積水，變成設計師眼中的城市獨特魅力。

林右昌表示，市府現正進行中正公園「希望之丘」再生環境規劃案，預估今年底完成，未來編列預算並向中央爭取經費，打造都會公園，讓基隆人心中的地標有新面貌、新想像。

「現場介入」再生策展活動展出至3月12日，開放時間為早上11點到下午5點。