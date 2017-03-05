| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

「指甲刮黑板」聲音太變態 有專門詞彙描述它

許多人都害怕聽到指甲刮黑板的聲音。（圖片擷取自Flickr）

2017-03-05  19:54

〔即時新聞／綜合報導〕如果要票選「最討厭聽到哪種聲音」，指甲刮黑板的聲音肯定名列前茅，在西班牙語中有一個詞彙專門描述這種聲音，叫做「Grima」，現在心理學家建議，應該將人聽到這種聲音時產生的不安感獨立成一種情緒。

馬德里康普頓斯大學進行一項研究，詢問西語母語人士對「手指刮黑板」、「刀子刮玻璃瓶」等尖銳聲音的感覺，他們回答：「很不舒服」、「讓我全身發抖」、「我全身上下每個細胞都在對這個鬼聲音抗議」，並表示這種感覺比「噁心（disgust）」還要噁心。

之後，研究團隊再邀請一些以英語或德語為母語者，這些語言中都沒有與Grima同義的詞，但當他們聽到「Grima」的聲音時，心率會輕微地降低、再突然上升，持續時間約6秒。而聽到被標註為「噁心（disgusting）」或者「不悅（unpleasant）」的聲音時，他們的心率會低得更快，也更穩定地恢復正常。

到底指甲刮黑板的聲音為什麼會讓人如此難受？2012年一項研究指出，這種尖銳聲音會活化大腦內的杏仁體，它在大腦中負責掌控情緒，也是最早演化的區域之一，這類聲音會使杏仁體發亮度達到最高。

有趣的是，這篇研究文章被刊登在「New Scientist」網站，許多網友留言表示：「我光看到『指甲刮黑板』這句話就覺得好不舒服」、「看到標題就好難受」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 研究 聲音 西班牙
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：「指甲刮黑板」聲音太變態 有專門詞彙描述它


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.