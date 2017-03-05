「指甲刮黑板」聲音太變態 有專門詞彙描述它

許多人都害怕聽到指甲刮黑板的聲音。（圖片擷取自Flickr）

2017-03-05 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕如果要票選「最討厭聽到哪種聲音」，指甲刮黑板的聲音肯定名列前茅，在西班牙語中有一個詞彙專門描述這種聲音，叫做「Grima」，現在心理學家建議，應該將人聽到這種聲音時產生的不安感獨立成一種情緒。

馬德里康普頓斯大學進行一項研究，詢問西語母語人士對「手指刮黑板」、「刀子刮玻璃瓶」等尖銳聲音的感覺，他們回答：「很不舒服」、「讓我全身發抖」、「我全身上下每個細胞都在對這個鬼聲音抗議」，並表示這種感覺比「噁心（disgust）」還要噁心。

之後，研究團隊再邀請一些以英語或德語為母語者，這些語言中都沒有與Grima同義的詞，但當他們聽到「Grima」的聲音時，心率會輕微地降低、再突然上升，持續時間約6秒。而聽到被標註為「噁心（disgusting）」或者「不悅（unpleasant）」的聲音時，他們的心率會低得更快，也更穩定地恢復正常。

到底指甲刮黑板的聲音為什麼會讓人如此難受？2012年一項研究指出，這種尖銳聲音會活化大腦內的杏仁體，它在大腦中負責掌控情緒，也是最早演化的區域之一，這類聲音會使杏仁體發亮度達到最高。

有趣的是，這篇研究文章被刊登在「New Scientist」網站，許多網友留言表示：「我光看到『指甲刮黑板』這句話就覺得好不舒服」、「看到標題就好難受」。