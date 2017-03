92歲PK99歲 銀髮族短跑賽結果…

2017-03-05 20:29

〔即時新聞/綜合報導〕很多老人年紀雖大,卻仍保有運動的習慣,而且體能也不輸年輕人。在美國1場短跑比賽中,1位99歲跑者就在最後關頭,超越了另1名92歲的老人。

綜合外媒報導,美國田徑協會(USATF)之前在美國新墨西哥州(New Mexico)舉辦大師賽,其中1場比賽是60公尺的短跑。參加比賽的2位跑者分別是92歲的漢普希爾(Dixon Hemphill)與99歲的羅傑斯(Orville Rogers),漢普希爾在開跑後一路就領先羅傑斯。不過在比賽中場,99歲的羅傑斯開始加速,更在最後一刻超越漢普希爾,贏得比賽。

USATF事後將這場比賽的影片放上網路,結果在推特上引來網友討論,有網友看到後表示,「這樣的影片真的讓人心情很好。」、「他們都好有啟發性。」、「這場比賽沒有輸家!」

ICYMI: Orville Rogers (99) & Dixon Hemphill (92) faced off in the M90 60m at #USATFmasters!



???? on demand on https://t.co/OydwxwBrTq +PLUS! pic.twitter.com/V1xtv2oEag