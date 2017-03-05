92歲PK99歲 銀髮族短跑賽結果…

2017-03-05 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕很多老人年紀雖大，卻仍保有運動的習慣，而且體能也不輸年輕人。在美國1場短跑比賽中，1位99歲跑者就在最後關頭，超越了另1名92歲的老人。

綜合外媒報導，美國田徑協會（USATF）之前在美國新墨西哥州（New Mexico）舉辦大師賽，其中1場比賽是60公尺的短跑。參加比賽的2位跑者分別是92歲的漢普希爾（Dixon Hemphill）與99歲的羅傑斯（Orville Rogers），漢普希爾在開跑後一路就領先羅傑斯。不過在比賽中場，99歲的羅傑斯開始加速，更在最後一刻超越漢普希爾，贏得比賽。

USATF事後將這場比賽的影片放上網路，結果在推特上引來網友討論，有網友看到後表示，「這樣的影片真的讓人心情很好。」、「他們都好有啟發性。」、「這場比賽沒有輸家！」

ICYMI: Orville Rogers （99） & Dixon Hemphill （92） faced off in the M90 60m at #USATFmasters!



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