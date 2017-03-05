台灣人有愛 義大利神父來台賣啤酒募款
2017-03-05 20:50
天主教徒吳先生（左）與聖本篤會修道院院長班迪克（右）合照。（記者林彥彤攝）
〔記者林彥彤／台北報導〕台灣民眾好有愛！義大利天主教「聖本篤會」（OSB）修道院日前來台籌募重建修道院啤酒廠的資金，短短兩天就募到四十四萬元台幣，聖本篤會修道院院長班迪克（Fr. Benedict Nivakoff）表示，去年地震發生的第一時間，台灣駐教廷大使就已深刻讓他們感受到愛心，此次來台，更是親身見證台灣人的無私與慷慨。
「聖本篤會」修道院位在義大利中部諾爾恰（Norcia）地區，該修道院雖早在十世紀運作，但在拿破崙時期曾一度中斷並荒廢二百多年，直到一九九八年才又重新啟用，該會修道士也在二0一二年以釀造挪西亞（NURSIA）啤酒的方式自給自足。
班迪克表示，修道士成立釀酒廠志不在賺取商業利潤而在於修道院可以自己自足；不料在去年十月義大利中部發生芮氏規模六•六的強震，不僅道院的主要建築物都受損，且修道院的釀酒廠也被震毀，災情嚴重到只剩下一面外牆，所幸沒有人受傷。
班迪克說，重建建築物需要一筆資金，而令人感動的是，台灣駐教廷大使在災後第一時間主動捐錢幫助他們，同時負責台灣地區的代理酒商阿榮（Aron）也非常關心其災後酒廠的重建，於是幾經討論後，在去年十二月決定來台灣一趟募款，而此次他也親身見證到台灣民眾的無私與慷慨。
天主教徒以及標下啤酒的吳先生說，以一萬八標下啤酒的他感到很榮幸，除了可以幫助修道院重建外，「酒」在天主教的傳統中有「耶穌寶血」之意。
阿榮也說，地震並沒有將修道士擊倒，除了台灣，修道士也會繼續在美國、印尼等國家巡迴募款，希望能早日完成重建並繼續釀造挪西亞（NURSIA）啤酒。
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