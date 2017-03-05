一圓年輕夢 58歲大叔送給自己的退休禮物…
2017-03-05 21:06
［記者黃淑莉／雲林報導］工作30多年每天早出晚歸，58歲雲林人張德焜送給自己的退休禮物，不是出國旅行，竟是徒步環島，今天第29天回到雲林，老婆、兒子、孫女及友人都到西螺大橋迎接他。
張德焜23歲退伍後，為了找一份月薪一萬元的工作，因緣際會進入台電的外包廠商做外線練習生，沒想到一做30多年，期間努力增加自己專業技術，取得線路裝修甲級證照、電纜裝修乙級證照。
張德焜表示，年輕時即想有機會要環島，但因工作每天早出晚歸，平常很少出外旅行，因為孩子都已就業，他在春節前跟老闆提出退休申請，隨後即著手準備徒步環島工作，因為不想背行李，所以自己設計推車，再請人按圖打造。
上個5日他推著推車，從斗六住家出發，白天推車載睡袋、衣服等雜物，晚上推車就變成床，環島期間不論寒流、下雨，張德焜都睡在推車上，洗澡則是借用派出所、消防隊，也曾在產業道路水溝洗戰鬥澡，在寒流來襲時洗冷水澡。
今天他從彰化縣走過西螺大橋回到雲林，老婆與兒子、孫女及親友專程到西螺大橋迎接，還遇到騎單車環島的桃園后厝國小師生，他們看到張德焜推推車環島29天既驚訝又佩服，特別與他合影，張德焜也為后厝師生加油。
張德焜說，這次徒步環島不僅看到台灣美麗風景，尤其東海岸實在太美了，還親身感受到台灣人的熱情及好客，沿途好多人為他加油打氣、關懷，送他食物、水果及各式補給品，這一趟他不僅圓夢，還得到許多難忘回憶，這份退休禮物實在太棒了。
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