曾志朗獲頒歐科藝院士 國旗驚喜現身

2017-03-05 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕中央研究院院士、台灣聯合大學系統校長曾志朗昨（4）日獲頒歐洲科學暨藝術學院醫學組院士證書，典禮會場並展示了中華民國的國旗。

綜合媒體報導，曾志朗4日在奧地利薩爾茲堡獲頒歐洲科學暨藝術學院（歐科藝）醫學組院士證書，他是唯一由人文社會領域被選進醫學組的院士，顯見國際肯定曾志朗跨領域、跨語言文化的傑出表現，也讓台灣學術能量在歐陸發光發熱。

歐科藝年度會議的典禮會場上，可以看見舞台周遭排列了歐科藝所有院士的27個國家的國旗，中華民國國旗也在其中，曾志朗開心的和國旗合影留念。

歐科藝目前有1900多名院士，約有10％來自非歐盟的國家，歐科藝堪稱歐洲學術的主流力量，院士中包括33位諾貝爾獎得主。