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十三行博物館樂齡日全新路線 八里賞柚花

2017-03-05  19:26

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市立十三行博物館結合在地農場，推出4月樂齡日全新路線「八里季節限定賞柚花」，將在明天（6日）上午9點半開放報名，額滿為止。

新北市立十三行博物館規劃「週二樂齡日」一日遊，與在地農場合作，推出八里季節限定行程。館方指出，一日遊活動中，民眾可參觀十三行博物館「黑漆漆－漆器特展」外，另將步入八里區農場，認識八里生態環境、手作「台灣藍鵲」竹笛，4月還能賞柚花。

十三行博物館館長陳春蘭表示，4月「週二樂齡日」結合地方特色和文化資源，推出八里限定路線，自然生態加上人文知性饒富趣味，歡迎民眾參加。

詳細訊息可參見十三行博物館官方網頁。

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  • 新北市立十三行博物館結合在地農場，推出4月樂齡日全新路線「八里季節限定賞柚花」。（新北市立十三行博物館提供）

    新北市立十三行博物館結合在地農場，推出4月樂齡日全新路線「八里季節限定賞柚花」。（新北市立十三行博物館提供）

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