批號MV503 彰縣下架近2千顆降血脂冠脂妥
2017-03-05 19:13
彰化縣衛生局今清查縣內醫療和藥局診所使用降血脂藥物情況。（圖衛生局提供）
〔記者張聰秋／彰化報導〕繼食藥署昨（4）日公佈查獲國內服用量最多的降血脂藥物「冠脂妥」（Crestor 10mg），批號MV503，出現與真藥成分不同的疑似偽藥，彰化縣衛生局今天清查縣內醫療機構使用狀況，發現縣內同一批號的存貨總計還有1912顆，於清查時均已下架。
衛生局長葉彥伯表示，衛生局接獲食藥署通知，馬上通令縣內各醫療院所和藥局，暫停使用批號為MV503的降血脂藥物「冠脂妥」藥品，共調查332家醫院、藥局的存量，結果1家醫院有5顆、32家藥局有1907顆，總計1912顆。
葉彥伯指出，衛生局已協調彰化縣藥師公會，即日起，各社區藥局免費提供「冠脂妥膜衣錠Crestor 10mg」藥品的比對和諮詢服務，同時協調彰化縣醫師公會、彰化縣診所協會、彰化縣藥師公會、彰化縣藥劑生公會，即日起各醫療院所及社區藥局，必需協助民眾更換手中仍持有批號MV503「冠脂妥膜衣錠Crestor 10mg」藥品，而各醫療院所及社區藥局立即停止供應「批號MV503」藥品予民眾。
依藥事法規定，涉嫌擅自製造偽藥、販售者，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5000萬元以下罰金，若藥師拒絕更換藥品，衛生局將依涉違反藥師法，移付藥師懲戒委員會處辦。
葉彥伯說，根據去年健保藥品排行榜統計，「冠脂妥」類的降血脂用藥，居健保醫療藥品支出之冠，申報金額逾23億元，而且單一用藥人數方面，1年高達150萬人次，使用量驚人。
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