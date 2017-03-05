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馬美道路垃圾處處可見 殺死不少尖石美景！

2017-03-05  19:03

〔記者黃美珠／新竹報導〕本來用來收集偏鄉居民家戶垃圾以利運棄的垃圾子車，卻因大家集體亂丟，反而揹上了讓「垃圾落地」的罪名？！這樣的狀況就出現在新竹縣尖石鄉通往李棟山古堡、萬里山園等風景點的馬美道路上，沿線的道路處處可見垃圾，間接殺死不少當地美景。鄉公所清潔隊很無奈，計畫近期籌組志工，月中以後發動淨山。

新竹縣政府環保局局長黃士漢看到前述場景大感驚駭。他說，中央早就不主張擺放垃圾子車使當地形成「破窗」效應，出現垃圾亂丟落地的狀況。但是考慮後山、原鄉住戶極度散居，人口又少，才會特別例外在原鄉部落擺放子車，以利當地家戶丟垃圾。

黃士漢直言，要公所委外的清運業者天天跑後山收垃圾不太可能，畢竟清運量有限，要外地遊客入境後看到垃圾子車不丟隨行的垃圾也不太可能，因為不符合人性。為了防範垃圾子車滿了，卻仍持續有人帶垃圾去丟而影響環境，他認為或可鼓勵當地住戶用輪流認養方式，協助管理子車周邊環境，維護當地景觀和公共衛生。

尖石鄉公所清潔隊表示，玉峰村馬美8鄰住戶不到10戶，為了便利居民丟垃圾，才在定點擺放垃圾子車，再由他們委外的業者定期收運。其中玉峰村人口比較少，1週只收運垃圾1天，另1個也委外收運的秀巒村，則是1週清運2次。

該隊表示，尖石鄉好山好水平時就吸引很多遊客上山，現正值櫻花賞花期，更多遊客搶著入山賞遊。但是國人的公德心還有必要再加強，因為他們發現遊客必經的道路沿線，總是有很多被任意棄置的垃圾。

清潔隊為此，最近1個月特別撥出3個人力用徒步方式「掃街」撿垃圾，但往往這邊清乾淨了，另1邊又被亂丟。因此有垃圾子車的周邊更容易成為「破窗口」，在山風吹、颳下，垃圾更是滿天飛舞，讓美景都被殺死了。

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  • 新竹縣尖石鄉通往李棟山古堡、萬里山園的馬美道路上垃圾處處可見，殺死沿途美景。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉通往李棟山古堡、萬里山園的馬美道路上垃圾處處可見，殺死沿途美景。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣尖石鄉通往李棟山古堡、萬里山園的馬美道路上垃圾處處可見，殺死沿途美景。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉通往李棟山古堡、萬里山園的馬美道路上垃圾處處可見，殺死沿途美景。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣尖石鄉通往李棟山古堡、萬里山園的馬美道路上垃圾處處可見，殺死沿途美景。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉通往李棟山古堡、萬里山園的馬美道路上垃圾處處可見，殺死沿途美景。（記者黃美珠攝）

  • 為了便利馬美部落居民丟棄垃圾的子車，反而揹上了讓「垃圾落地」的罪名。（記者黃美珠攝）

    為了便利馬美部落居民丟棄垃圾的子車，反而揹上了讓「垃圾落地」的罪名。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣尖石鄉馬美道路沿途處處可見垃圾。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉馬美道路沿途處處可見垃圾。（記者黃美珠攝）

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