降血脂藥「冠脂妥」偽藥 全面稽查
2017-03-05 19:02
嘉義縣衛生局今啟動稽查冠脂妥偽藥，並勸導下架。（記者蔡宗勳翻攝）
〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕降血脂藥「冠脂妥10mg」偽藥於市面流通，衛生單位已責令批號「MV503」全面停止供貨，嘉義縣通知藥師（生）公會轉知所屬會員，針對「冠脂妥10mg」全面停止供應，今天並啟動稽查、勸導下架。
嘉義縣衛生局今天清查轄嘉義內4大醫院（長庚、慈濟、部立朴醫及灣橋醫院）、基層醫療院所及藥局共58家，其中2家基層醫療院所有135顆，1家藥局有28顆「冠脂妥10mg」批號MV503膜衣錠，已全面下架回收。
縣衛生局今天再次呼籲各醫療院所及社區藥局注意清查「冠脂妥（批號MV503）」藥品，並停止供應予民眾，同時也籲請民眾如持有此批號產品，請停止使用，並儘速回原取得藥品之醫療院所或藥局諮詢。
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