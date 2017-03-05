啥米！媽祖指示試乘「紅斑馬」 福佑國道平安

「媽祖駕道．福佑國道」快閃活動，雲林西螺廣福宮370餘年歷史的「新街老大媽」遠道駐駕中壢服務區。（記者李容萍攝）

2017-03-05 19:37

〔記者李容萍／桃園報導〕國道高速公路局北區工程處辦理「媽祖駕道．福佑國道」快閃活動，今天下午恭請雲林西螺廣福宮370餘年歷史的「新街老大媽」蒞臨泰安服務區、湖口服務區及中壢服務區徒步遶境賜福；結果在中壢服務區休息的民眾卻直擊媽祖被帶上國道警車（紅斑馬）並且扣上安全帶，一旁還是由國道警察開道護送時，相當驚喜，經打探這可是媽祖駕「道」，特別指示要試乘警車後，紛紛虔誠合掌膜拜，祈求用路人行駛國道一路平安。

國道近一年來很不平靜，各種翻車、火燒車等交通事故頻傳，讓國道警察疲於奔命，其中，2月13日晚間的國道5號遊覽車翻車意外更釀33死，高速公路局北區工程處今天辦理「媽祖駕道．福佑國道」快閃活動，為國道祈福。

由於「新街老大媽」聲名遠播，五楊分隊的「警察杯杯」下午恭請「新街老大媽」時，廟方人員也告知媽祖有指示要試乘警車和駐駕分隊後相當開心，他們相信國道警察平日守護國道的辛勞，親臨慰勞的媽祖一定也都知道！