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兄弟姐妹排後面 研究：寵物才是兒童最愛家人

英國一項研究發現，在許多兒童心中，寵物是比家中其他兄弟姊妹還要好的家人。（美聯社）

2017-03-05  19:45

〔即時新聞／綜合報導〕很多飼主都會將家中寵物視為親密的家人，最近英國一項研究更發現，在許多兒童心中，寵物是比家中其他兄弟姊妹還要好的家人。

綜合報導指出，英國劍橋大學（University of Cambridge）的研究團隊之前對77個家庭的12歲兒童進行調查，這些兒童家中都有超過1個小孩、養有1隻以上的寵物。結果發現，兒童們在自評和家中成員間關係時，和寵物間關係比與手足間關係強烈，而且較少會發生衝突。

研究還發現，在各種寵物相較下，家中養狗狗的兒童對和寵物間關係的滿意度最高。參與研究的學者表示，家中飼養寵物可能會對兒童的社交技巧、心理發展帶來正向影響。

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