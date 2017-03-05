地藏王盃全國圍棋賽 旅日棋聖王立誠指導對弈

旅日棋聖王立誠與3位代表雲嘉南區的年輕學生棋手對弈。（記者丁偉杰攝）

2017-03-05 17:47

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市九華山地藏庵舉辦的「地藏王盃全國圍棋錦標賽」邁入第五屆，今天盛大登場，報名參賽人數高達968人，比去年增加近200位，廟方邀請到旅日棋聖王立誠與3位代表雲嘉南區的年輕學生棋手對弈，並透過youtube現場實況直播，為賽事帶來精彩高潮。

廟方董事長黃俊森表示，全台被公認國內競爭最激烈的圍棋賽是由「林榮三文化公益基金會」所主辦的「榮三盃全國學生棋王賽」，他也發大願，希望「地藏王盃」能成長茁壯到「北榮三，南地藏」的境界。

現年58歲王立誠出身南投，他曾連續3年（2000至2002年）拿下日本四大棋賽獲獎獎金最高的「棋聖戰」冠軍（單次獎金約合台幣1140萬元），於2000年曾一度手握「棋聖」、「十段」、「王座」三座冠軍頭銜，被譽為日本棋界第一人。

王立誠今在現場以1對3的指導交流方式，與7段的國立體育大學生鄭皓文、7段的高雄醫學院學生葉韋廷及6段的台南市文元國小生彭筱媗對弈，現場透過youtube現場直播這場棋賽。

賽後，王立誠勉勵學子說，現在學習圍棋皆可透過實況轉播觀看世界第一級選手的棋賽，如果再加上天分、後天努力與適度運動健身鍛練良好體力，學圍棋的進步速度是很快的。

葉韋廷說，他從小就是看王立誠的棋步一路學習，與王對弈過程中，從王身上感受到一股穩重、從容不迫與職業棋手所具備的專業棋士精神。