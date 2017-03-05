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台東中小學聯運 台東高中陽伯恩雙破紀錄

台東高中陽伯恩在鐵餅、鉛球項目雙破紀錄。（記者張存薇攝）

2017-03-05  17:28

［記者張存薇／台東報導］台東縣中小學聯合運動會今天下午落幕，除知本國中吳以平在國女組鏈球決賽擲出破紀錄佳績，台東高中陽伯恩在高男組鐵餅、鉛球也雙破紀錄，另外，台東體中囊括了田徑賽高中及國中組男女4項團體總錦標。

台東縣中小學聯合運動會一連2天在縣立體育場舉辦，共有近千位好手參加。在地好手台東高中陽伯恩分別在高男組鐵餅以48點95公尺、打破自己去年創下的47點03公尺紀錄，今在鉛球決賽時奮力一擲，以16點60公尺破去年自己16點09公尺紀錄。

國中女子組鏈球決賽也傳佳績，知本國中吳以平擲出19點70公尺新紀錄，打破去年知本國中選手張家甄17點85公尺紀錄。

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