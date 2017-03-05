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中國人來臺不是赴臺！考選部檢討用詞不當

2017-03-05  17:29

〔記者陳炳宏／台北報導〕考選部今天下午表示，106年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試於3月4、5日舉行，部分應考人對於華語領隊人員應試科目「領隊實務（二）」第75題題幹中「臺灣地區吳姓導遊帶領大陸地區赴臺觀光團…」，提出用語不妥問題，經檢討的確不適，日後將檢討改進。

考選部表示，試題中使用「赴臺」一詞確實不妥，且導遊人員係在臺灣執業，應依臺灣地區與大陸地區人民關係條例、大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法等法規之用語，使用「來臺」較妥適，考選部對於命題用語除表示不甚妥適、遺憾外，日後也將會檢討改進。

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  • 中國人來臺參訪不是赴臺，考選部檢討用詞不當。（資料照，記者方賓照攝）

    中國人來臺參訪不是赴臺，考選部檢討用詞不當。（資料照，記者方賓照攝）

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