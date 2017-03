高市社教館音樂賽 cosplay較勁秀活力

cosplay爭奇鬥妍,洋溢青春氣息。(記者洪臣宏攝)

2017-03-05 17:48

〔記者洪臣宏/高雄報導〕高市社教館今天進行「全國學生音樂賽決賽」,動漫遊戲創作展同步登場,動漫迷以酷炫搶眼的cosplay彼此較勁,加上屏東佳冬高農校園藝人登台演出,社教館青春氣息洋溢。

社教館「漾我青春才藝秀」經年邀請具特色的學校社團一展才藝,為社區提供休憩活動,今年首場邀請佳冬高農校園藝人擔綱演出,阿卡貝拉社以純人聲演唱「一想到妳呀」、「Somebaby that I used to know」揭開序幕。

帶隊老師邱馨儀說,佳農學生多才多藝,只可惜在升學與就業的課程學習中,慢慢的撇開自己興趣和才藝,生活中少了紓壓的休閒活動,當學生獲知有展演機會,積極投入練習,感受到學生眼中的熱情。

cosplay熱舞秀相當吸睛,coser以舞曲「Drop Pop Candy」跳出歡樂舞步,卡莉怪妞的「Ninja Re Bang Bang」博得喝采,台上賣力演出與cosplay相互映照,成為有趣的畫面。

演出的白佳容說cosplay很有趣,不僅可應用本身特殊化妝、繪圖設計、美觀造型的專長,可以與來自各地同好交流更是最大的收穫。

Enoch樂團接力開唱自創曲「等妳回來」、「風中的花」,曾參加選秀節目的邊緣人樂團高聲飆唱「繼續向前行、「十字路口」,從搖滾到抒情讓聽眾大飽耳福。