高市社教館音樂賽 cosplay較勁秀活力

cosplay爭奇鬥妍，洋溢青春氣息。（記者洪臣宏攝）

2017-03-05 17:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市社教館今天進行「全國學生音樂賽決賽」，動漫遊戲創作展同步登場，動漫迷以酷炫搶眼的cosplay彼此較勁，加上屏東佳冬高農校園藝人登台演出，社教館青春氣息洋溢。

社教館「漾我青春才藝秀」經年邀請具特色的學校社團一展才藝，為社區提供休憩活動，今年首場邀請佳冬高農校園藝人擔綱演出，阿卡貝拉社以純人聲演唱「一想到妳呀」、「Somebaby that I used to know」揭開序幕。

帶隊老師邱馨儀說，佳農學生多才多藝，只可惜在升學與就業的課程學習中，慢慢的撇開自己興趣和才藝，生活中少了紓壓的休閒活動，當學生獲知有展演機會，積極投入練習，感受到學生眼中的熱情。

cosplay熱舞秀相當吸睛，coser以舞曲「Drop Pop Candy」跳出歡樂舞步，卡莉怪妞的「Ninja Re Bang Bang」博得喝采，台上賣力演出與cosplay相互映照，成為有趣的畫面。

演出的白佳容說cosplay很有趣，不僅可應用本身特殊化妝、繪圖設計、美觀造型的專長，可以與來自各地同好交流更是最大的收穫。

Enoch樂團接力開唱自創曲「等妳回來」、「風中的花」，曾參加選秀節目的邊緣人樂團高聲飆唱「繼續向前行、「十字路口」，從搖滾到抒情讓聽眾大飽耳福。