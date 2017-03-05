蟯港人文協會改選 戴福明接任理事長

蟯港人文協會今天舉辦第3屆會員大會，並改選理、監事。（記者蘇福男攝）

2017-03-05 17:40

〔記者蘇福男／茄萣報導〕蟯港人文協會今天舉辦第3屆會員大會，並改選理、監事，由戴福明接任理事長。

昔日雲林到高雄沿海，計有倒風內海、台江內海和蟯港內海三大古潟湖，其中，蟯港內海即興達港內海潟湖，其範圍包括今茄萣、湖內、路竹、永安、彌陀一帶。

茄萣原為濱外沙洲，荷鄭時期聚落拓墾大致就緒，但隨著蟯港內海淤積、歷史推移，區域內地理環境、人口結構、社會組織和民間宗教信仰也跟著變遷。

茄萣區退休老師薛良華、邱麗璧夫婦，有感於茄萣漁村、宗教文化和自然生態豐富，卻缺乏有系統研究、整理，因此4年前帶領一群關心在地文化的青年，共同成立蟯港人文協會，創辦「看見茄萣」社區報，並採集民俗藝陣，陸續出版「藝陣．茄萣」、「魅力高雄．發現茄萣」等書。

蟯港人文協會今天上午在成功國小舉辦第3屆第1次會員大會，改選理、監事和理事長，理事9席分別為常務理事戴福明、林忠宏、翁進忠、理事邱中川、薛美君、吳宗育、林文興、林漢璋、陳奕樑，監事3席為常務監事吳意婷、監事羅繡惠和陳信宏，理事長由戴福明接任。

協會並邀請「農村，你好嗎？」作者李慧宜到場，與會員分享她對農漁村的研究觀察，曾任公視記者的李慧宜，10年來深入南台灣農村採訪，後來嫁作美濃媳婦，下田農務勞動，深刻體驗當今農村面臨的生存困境。

相關新聞