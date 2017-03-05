慈護宮新春摸彩 送出6組1兩重黃金媽祖

桃園慈護宮辦新春摸彩，頭獎是1兩重的「千足黃金立體媽祖」，共抽出6名。（記者陳昀攝）

2017-03-05 17:08

［記者陳昀／桃園報導］桃園慈護宮舉辦「新春摸彩送黃金999金媽祖、金幣」活動，今天開獎，頭獎是1兩重的「千足黃金立體媽祖」，共抽出6名，貳獎、參獎、肆獎也分別有3錢、1.5錢、1錢重量，各有30、40、50個名額，明天起至3月20日開放領獎。

桃園市長鄭文燦今天到場抽出獎項、點平安燈，祝福信眾平安健康賺大錢，他說，慈護宮位於鬧區，未來鐵路地下化完成後，一旁的三民陸橋將一併拆除，不但能讓慈護宮的廟埕變得更開闊，也能改善附近交通，讓信徒更方便。