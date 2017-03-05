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抗議一中承諾書 教授串聯捍衛學術、教學自由

世新大學前校長賴鼎銘上傳照片，響應「台灣高教不低頭」活動。（圖取自臉書）

2017-03-05  17:19

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣高教不低頭！前世新大學校長賴鼎銘響應捍衛學術、教學自由。

近日大專校院有半數傳出，替中國學生簽署「不涉政治敏感議題」承諾書，學界教授感覺受到侵害，今日再臉書發起串聯，上傳照片強調「學術自由NOT FOR SALE（不販賣）」，要捍衛學術與教學自由。

社會民主黨前召集人、台灣大學社會系副教授范雲發起「台灣高教不低頭」活動，指出在大學課堂上，「教什麼」是政治，「不教什麼」也是政治，若人文社會課只談一個中國不講一中一台，論及台灣前途無台獨選項，哪有學術自由？認為大學不能在金錢與權勢前矮身子，第一線教師有義務站出來說話，呼籲學界響應活動，堅持學術與教學自由。

該活動今日下午發起，已有不少大專校院的學者上傳照片響應，如中正大學政治系副教授陳尚志、清華大學社會研究所副教授古明君、世新大學社會發展研究所副教授陳政亮、屏東大學社會發展系助理教授邱毓斌，乃至前世新大學校長賴鼎銘等人，皆響應貼圖，人數逐漸增加中。

清華大學副教授古明君上傳照片，響應「台灣高教不低頭」活動。（圖取自臉書）

台灣大學教授范雲上傳照片，響應「台灣高教不低頭」活動。（圖取自臉書）

社會民主黨召集人、中正大學副教授陳尚志發起「台灣高教不低頭」活動，呼籲學界響應。（圖取自臉書）

世新大學副教授陳政亮上傳照片，響應「台灣高教不低頭」活動。（圖取自臉書）

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